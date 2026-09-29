«Прилет» на Салтовке: о состоянии раненых сообщили в ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: после вчерашнего российского удара по многоэтажке на Салтовке в больницах остаются два человека. Ранения были у 24-х.

По данным ХОВА, из-за российского удара по Салтовскому району 28 сентября пострадали 48 человек, из них 12 — дети.

«24 человека получили ранения, в том числе девочки 12, 14 и 16 лет, мальчики восьми и девяти лет и трое 10-летних парней. Еще 24 человека подверглись острой реакции на стресс. Среди них — девочки трех и семи лет и две 15-летние девушки. В больницах остаются 43-летний мужчина и 14-летняя девушка. Их состояние оценивается как среднее, угрозы жизни нет», — проинформировал Синегубов.

Напомним, воздушной атаке Харьков подвергся около 04:00 28 сентября. «Прилеты» были в Салтовском и Киевском районах. Какое оружие применили россияне, устанавливали в течение дня. По предварительной версии, это были КАБы. Однако начальник ХОВА Олег Синегубов не исключил вероятность удара ракеты «Бандероль». В Киевском районе прилетело по частному сектору. На Салтовке попадание было прямо в многоэтажку. Разрушено перекрытие между третьим и четвертым этажами. В квартире, куда попали оккупанты, находились трое детей. Чудом они не получили тяжелых ранений. Отец вынес их из дома самостоятельно. 29 сентября в ГСЧС сообщили о завершении разбора завалов на месте «прилета».