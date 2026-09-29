Поздравить педагогов на День учителя стало дороже: цены на цветы в Харькове

В Харьковском горсовете проанализировали цены на цветы в городе перед Днем учителя.

По данным департамента административных услуг и потребительского рынка:

розы в среднем стоят от 65 до 150 грн/шт.,

хризантемы и эустомы — от 100 до 150 грн/шт.,

астры — от 20 до 30 грн/шт.,

цены на цветочные композиции в корзинах зависят от размера, количества и видов растений и стартуют от 500 грн,

на букеты цветов – от 650 грн.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость цветов выросла на 18-24%», — отметили в мэрии.

Напомним, цены в Харькове на товары для сохранения тепла промониторили городской совет. За год товары подорожали на 5–15 %. Спальники можно купить, оплатив от 1700 грн. Теплые зимние одеяла и пледы стоят в среднем от 850 до 3000 грн. Комплекты термобелья – от 600 до 2700 грн. Для экстренных случаев в продаже есть одноразовые термохимические грелки для тела и термостельки для обуви. Они стоят от 15 до 60 грн.