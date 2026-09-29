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Поздравить педагогов на День учителя стало дороже: цены на цветы в Харькове

Общество 14:14   29.09.2026
Виктория Яковенко
Поздравить педагогов на День учителя стало дороже: цены на цветы в Харькове

В Харьковском горсовете проанализировали цены на цветы в городе перед Днем учителя.

По данным департамента административных услуг и потребительского рынка:

  • розы в среднем стоят от 65 до 150 грн/шт.,
  • хризантемы и эустомы — от 100 до 150 грн/шт.,
  • астры — от 20 до 30 грн/шт.,
  • цены на цветочные композиции в корзинах зависят от размера, количества и видов растений и стартуют от 500 грн,
  • на букеты цветов – от 650 грн.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость цветов выросла на 18-24%», — отметили в мэрии.

Напомним, цены в Харькове на товары для сохранения тепла промониторили городской совет. За год товары подорожали на 5–15 %. Спальники можно купить, оплатив от 1700 грн. Теплые зимние одеяла и пледы стоят в среднем от 850 до 3000 грн. Комплекты термобелья – от 600 до 2700 грн. Для экстренных случаев в продаже есть одноразовые термохимические грелки для тела и термостельки для обуви. Они стоят от 15 до 60 грн.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2026 в 14:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете проанализировали цены на цветы в городе перед Днем учителя.".