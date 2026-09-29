Изготовили бомбу для теракта: супруг будут судить в Харькове – прокуратура

Правоохранители установили, что в Харькове супруги по указанию представителя РФ смастерили самодельную бомбу и ждали точных координат для совершения теракта. Материалы уже были передали в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте мужчина наладил связь с российским спецлужбистом и согласился за деньги выполнить его задачу. Он сразу же привлек свою гражданскую жену.

«Агенты должны создать самодельное взрывное устройство и заложить его в определенном месте на территории Харькова. Для этого они приобрели все необходимые компоненты и средства. По подробным инструкциям куратора супруги начали производить бомбу, снарядили ее элементами инициации для дистанционного подрыва и хранили на стиральной машине в кухне. Приведение устройства в действие должно произойти после получения точных координат места совершения теракта», – рассказали правоохранители.

Однако довести преступление до конца не удалось, в начале апреля фигурантов задержали, говорят в прокуратуре. Во время обыска у них изъяли взрывчатку, комплектующие к ней, а также телефон с подтверждениями работы на врага.

22-летнему мужчине и 20-летней женщине инкриминируют подготовку к совершению террористического акта, незаконное изготовление взрывчатых веществ и их незаконное хранение.

«Обвиняемые находятся под стражей. Они искренне раскаялись и активно способствовали раскрытию уголовного правонарушения», – добавили в прокуратуре.