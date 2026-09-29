«Волнами» — Терехов рассказал об интенсивности ударов по Харькову (видео)

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, из 12 атак на город на прошлой неделе девять совершили FPV. При этом он отметил, что ударов такими дронами могло быть больше.

«Если бы не та защита, которую мы сегодня делаем. Я благодарен коммунальным службам, работающим вместе с нашими военными, инженерами, чтобы установить такую ​​защиту от FPV-дронов на оптоволокне. Тем не менее, угроза сохраняется. И «Бандероли», которые используют сегодня россияне против Харькова, несут большую угрозу. Что касается интенсивности, это периодически, интенсивность растет, мы это видим волнами. Не могу сказать, что это первый, второй или третий случай. За время войны мы переживали очень много вызовов, очень много таких волн, когда по нескольку раз были попадания по городу, были более-менее спокойные времена», — сказал мэр в эфире нацмарафона.

Он в который раз призывает жителей быть осторожными и прислушиваться к воздушным тревогам.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»