«Хвилями» – Терехов розповів про інтенсивність ударів по Харкову (відео)

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, із 12 атак на місто минулого тижня дев’ять здійснили FPV. При цьому він зазначив, що ударів такими дронами могло бути більше.

«Якщо б не той захист, який ми сьогодні робимо. Я вдячний комунальним службам, які працюють разом з нашими військовими, інженерами, щоб встановити такий захист від FPV-дронів на оптоволокні. Тим не менш, загроза зберігається. І «бандеролі», які використовують сьогодні росіяни проти Харкова несуть велику загрозу. Що стосується інтенсивність, це періодично, інтенсивність зростає, ми це бачимо хвилями. Не можу сказати, що це перший, другий чи третій випадок. За часи війни ми переживали дуже багато викликів, дуже багато таких хвиль, коли по декілька разів були влучання по місту, були більш-менш спокійні часи», – сказав мер в етері нацмарафону.

Він вкотре закликає жителів бути обережними і прислухатися до повітряних тривог.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»