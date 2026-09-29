Харків оговтується після атаки: 1400 вікон вже закрили – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожих ударів вранці 28 вересня. Він також повідомив, що вже зробили комунальники на місцях «прильотів».

«Напередодні о 04:20 було влучання по двох районах Харкова. Перше влучання було у багатоповерховий будинок. Дуже серйозні руйнації ми маємо. На щастя, не було жертв, 43 людини звернулись за медичною допомогою. Вночі я був на місці влучання, це був жах. Було зруйновано кілька квартир. Було пошкоджено 20 багатоповерхівок, які розташовані поруч з цим будинком, куди було влучання. Було вибито 1800 вікон, наразі вже 1400 вікон ми закрили. Було припинене енерго-, водопостачання. Наразі наші комунальні служби відновили майже всі послуги, за виключенням тих квартир, які повністю зруйновані», – зазначив міський голова.

У Київському районі, де було друге влучання, постраждали 20 будинків. Комунальники, за словами Терехова, вже закінчили тут роботи.

«Закрили контури, допомагаємо людям відновити дахи, відновили всі комунальні послуги», – додав мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 43 людини постраждали, серед них – 11 дітей, внаслідок повітряної атаки, якої місто зазнало близько 04:00 28 вересня. «Прильоти» були в Салтівському та Київському районах. Яку саме зброю застосували росіяни, встановлювали протягом дня. За попередньою версією – це були КАБи. Проте начальник ХОВА Олег Синєгубов не виключив ймовірність удару ракетою «Бандероль». У Київському районі прилетіло по приватному сектору. На Салтівці влучання було прямо в багатоповерхівку. Зруйноване перекриття між третім і четвертим поверхами. У квартирі, куди поцілили окупанти, перебували троє дітей. Дивом вони не зазнали важких поранень. Батько виніс їх із помешкання самостійно.