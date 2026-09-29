Live
  • Вт 29.09.2026
  • Харків  +17°С
  • USD 44.82
  • EUR 50.97

Харків оговтується після атаки: 1400 вікон вже закрили – Терехов

Записано 12:41   29.09.2026
Вікторія Яковенко
Харків оговтується після атаки: 1400 вікон вже закрили – Терехов Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожих ударів вранці 28 вересня. Він також повідомив, що вже зробили комунальники на місцях «прильотів».

«Напередодні о 04:20 було влучання по двох районах Харкова. Перше влучання було у багатоповерховий будинок. Дуже серйозні руйнації ми маємо. На щастя, не було жертв, 43 людини звернулись за медичною допомогою. Вночі я був на місці влучання, це був жах. Було зруйновано кілька квартир. Було пошкоджено 20 багатоповерхівок, які розташовані поруч з цим будинком, куди було влучання. Було вибито 1800 вікон, наразі вже 1400 вікон ми закрили. Було припинене енерго-, водопостачання. Наразі наші комунальні служби відновили майже всі послуги, за виключенням тих квартир, які повністю зруйновані», – зазначив міський голова.

У Київському районі, де було друге влучання, постраждали 20 будинків. Комунальники, за словами Терехова, вже закінчили тут роботи.

«Закрили контури, допомагаємо людям відновити дахи, відновили всі комунальні послуги», – додав мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 43 людини постраждали, серед них – 11 дітей, внаслідок повітряної атаки, якої місто зазнало близько 04:00 28 вересня. «Прильоти» були в Салтівському та Київському районах. Яку саме зброю застосували росіяни, встановлювали протягом дня. За попередньою версією – це були КАБи. Проте начальник ХОВА Олег Синєгубов не виключив ймовірність удару ракетою «Бандероль». У Київському районі прилетіло по приватному сектору. На Салтівці влучання було прямо в багатоповерхівку. Зруйноване перекриття між третім і четвертим поверхами. У квартирі, куди поцілили окупанти, перебували троє дітей. Дивом вони не зазнали важких поранень. Батько виніс їх із помешкання самостійно.

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

«Хвилями» – Терехов розповів про інтенсивність ударів по Харкову (відео)
«Хвилями» – Терехов розповів про інтенсивність ударів по Харкову (відео)
29.09.2026, 13:12
Рецидивіст на Салтівці пограбував та ледь не вбив пенсіонера – суд виніс вирок
Рецидивіст на Салтівці пограбував та ледь не вбив пенсіонера – суд виніс вирок
29.09.2026, 10:31
Жорік та Кузя із Краматорська шукають собі нову родину
Жорік та Кузя із Краматорська шукають собі нову родину
29.09.2026, 09:54
Пошуки конопель та канабісу на Балаклійщині: копи розповіли про результати
Пошуки конопель та канабісу на Балаклійщині: копи розповіли про результати
29.09.2026, 11:08
Сьогодні 29 вересня: який день в історії
Сьогодні 29 вересня: який день в історії
29.09.2026, 06:00
Скажена кішка покусала мешканців у Новопокровській громаді – ввели карантин
Скажена кішка покусала мешканців у Новопокровській громаді – ввели карантин
29.09.2026, 11:46

Новини за темою:

29.09.2026
«Хвилями» – Терехов розповів про інтенсивність ударів по Харкову (відео)
29.09.2026
Двоє людей постраждали на Харківщині за добу – Синєгубов
28.09.2026
Успіх під Дворічною: «Хартія» взяла під контроль чергову територію (відео)
28.09.2026
Почалося: перші важкі удари по Харкову цієї осені – підсумки 28 вересня
28.09.2026
Відновлення підприємств та гранти: яким бачать розвиток бізнесу у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків оговтується після атаки: 1400 вікон вже закрили – Терехов», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2026 в 12:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожих ударів вранці 28 вересня. Він також повідомив, що вже зробили комунальники на місцях «прильотів».".