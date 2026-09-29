Новини Харкова — головне за 29 вересня: як минула ніч

Основні новини доби у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Летіли авіабомби та реактивні безпілотники – як минула ніч у Харкові та області

О 00:26 Повітряні сили ЗСУ зафіксували ударні безпілотники у районі Андріївки – вони летіли на захід.

О 01:15 додалася загроза балістики з Курська. Після чого ракети полетіли на центральну частину України, зокрема – і на Київ. Упродовж години Україну атакували ударні безпілотники. А о 03:02 на Харківщину випустили КАБи, згодом – реактивні БпЛА. Основна загроза виникла для північної частини регіону.

Інформації про “прильоти” у Харкові не було. Станом на 07:20 даних щодо нових загроз для регіону немає.