Що відбувається на місцях “прильотів” у Харкові, показали у мерії

У пресслужбі мерії повідомили, що на місцях ранкових ударів по Харкову в Салтівському та Київському районах вже працюють комунальні служби.

“Працівники КП «Шляхрембуд» з самого ранку усувають наслідки ударів керованими авіабомбами в Салтівському та Київському районах. Комунальники прибирають уламки пошкоджених будівель, бите скло, гілки та інше габаритне сміття“, – написали в мерії.

Також комунальники закривають контури пошкоджених будинків, прибирають повалені дерева та гілки.

“Крім того, на місці працюють фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують будинки на наявність руйнувань та консультують мешканців щодо отримання допомоги за програмою “єВідновлення”, – додали в мерії.

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько четвертої ранку 28 вересня. Мер міста повідомив про «прильоти» у Київському та Салтівському районах. В останньому – удар прийшовся по другому поверху багатоповерхівки, у Київському – прилетіло по приватному сектору. В обох районах пошкоджені по десять житлових будинків. Постраждали понад два десятки людей, серед них – вісім дітей. КАБи або “бандеролі” атакували Харків – ще встановлюють, проте мер Ігор Терехов констатував: за осінь це був перший обстріл такого рівня, до цього до міста долітали лише безпілотники.

У Харківській облпрокуратурі тим часом встановили: внаслідок “прильоту” є пошкодження цивільної інфраструктури, постраждали 25 мешканців. За попередньою версією, росіяни випустили по Харкову УМПБ-5.

У ГУ ДСНС України в Харківській області також показали, як виводили людей з обстріляного будинку в Салтівському районі 28 вересня – всього врятували понад три десятки людей.