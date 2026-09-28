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Що відбувається на місцях “прильотів” у Харкові, показали у мерії

Події 09:54   28.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що відбувається на місцях “прильотів” у Харкові, показали у мерії Фото: ХМР

У пресслужбі мерії повідомили, що на місцях ранкових ударів по Харкову в Салтівському та Київському районах вже працюють комунальні служби. 

Комунальники ліквідують наслідки обстрілів у Харкові
Фото: ХМР

Працівники КП «Шляхрембуд» з самого ранку усувають наслідки ударів керованими авіабомбами в Салтівському та Київському районах. Комунальники прибирають уламки пошкоджених будівель, бите скло, гілки та інше габаритне сміття“, – написали в мерії.

Комунальники ліквідують наслідки обстрілів у Харкові
Фото: ХМР

Також комунальники закривають контури пошкоджених будинків, прибирають повалені дерева та гілки.

Комунальники ліквідують наслідки обстрілів у Харкові
Фото: ХМР
Комунальники ліквідують наслідки обстрілів у Харкові
Фото: ХМР

“Крім того, на місці працюють фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують будинки на наявність руйнувань та консультують мешканців щодо отримання допомоги за програмою “єВідновлення”, – додали в мерії.

Комунальники ліквідують наслідки обстрілів у Харкові
Фото: ХМР

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько четвертої ранку 28 вересня. Мер міста повідомив про «прильоти» у Київському та Салтівському районах. В останньому – удар прийшовся по другому поверху багатоповерхівки, у Київському – прилетіло по приватному сектору. В обох районах пошкоджені по десять житлових будинків. Постраждали понад два десятки людей, серед них – вісім дітей. КАБи або “бандеролі” атакували Харків – ще встановлюють, проте мер Ігор Терехов констатував: за осінь це був перший обстріл такого рівня, до цього до міста долітали лише безпілотники.

У Харківській облпрокуратурі тим часом встановили: внаслідок “прильоту” є пошкодження цивільної інфраструктури, постраждали 25 мешканців. За попередньою версією, росіяни випустили по Харкову УМПБ-5.

У ГУ ДСНС України в Харківській області також показали, як виводили людей з обстріляного будинку в Салтівському районі 28 вересня – всього врятували понад три десятки людей.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2026 в 09:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії повідомили, що на місцях ранкових ударів по Харкову в Салтівському та Київському районах вже працюють комунальні служби. ".