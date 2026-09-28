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“Перший “приліт” такого рівня” за осінь – усі деталі про удар по Харкову (фото/відео)

Події 07:39   28.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Перший “приліт” такого рівня” за осінь – усі деталі про удар по Харкову (фото/відео)

Вранці 28 вересня росіяни завдали подвійного удару по Харкову. “Прильоти” зафіксували у Київському та Салтівському районах. В останньому, за попередньою інформацією, постраждали 15 людей.

Доповнено о 07:39. Загальна кількість постраждалих в обох районах зросла до 24, пише Синєгубов.

Обстріл Харкова 28 вересня

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: серед постраждалих – вісім дітей.

12-річний та 8-річний хлопчики госпіталізовані. Трирічна дівчинка, 9-річний хлопчик, 7-річна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 10-річний хлопчик отримали допомогу лікарів на місці“, – написав начальник ХОВА.

Обстріл Харкова 28 вересня

Мер Ігор Терехов зазначив: КАБи чи “бандеролі” вдарили по Харкову – ще встановлюють. У Салтівському районі зруйнований під’їзд дев’ятиповерхівки. У Київському – прилетіло по приватному сектору. В обох районах пошкоджені по десять будинків.

Обстріл Харкова 28 вересня

Міський голова також зазначив: за осінь це перший випадок, коли по Харкову вдарили авіабомби. До цього до міста долітали лише безпілотники.

“Хочу сказати, що останнім часом так, це був перший “приліт” такого рівня, тому що раніше були FPV, як ви розумієте”, – констатував Терехов.

Відео: пресслужба ХМР

Загальна кількість постраждалих у двох районах станом на 07:25 – 22 особи.

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько четвертої ранку 28 вересня. Мер міста повідомив про «прильоти» у Київському та Салтівському районах. Один із ударів прийшовся по другому поверху багатоповерхівки, є постраждалі, серед них – діти.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2026 в 07:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 вересня росіяни завдали подвійного удару по Харкову.".