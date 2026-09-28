КАБ вдарив у багатоповерхівку в Харкові, постраждали діти (доповнено)

Вибухи в Харкові пролунали близько четвертої ранку 28 вересня. Мер міста повідомив про “прильоти” КАБів у Київському та Салтівському районах. Один з ударів припав по другому поверху багатоповерхівки, є постраждалі.

Доповнено о 05:16. Кількість постраждалих внаслідок “прильоту” в Харкові зросла до 14, серед них вісім дітей.

Доповнено о 05:05. Постраждалих уже 11, у тому числі шестеро дітей, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 05:00. Кількість постраждалих у Салтівському районі зросла до дев’яти, серед них п’ятеро дітей, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Зруйновані два поверхи будинку.

04:42. “Внаслідок обстрілу двох районів міста КАБами, пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах. За інформацією Ситуаційного центру, у Салтівському районі КАБ влучив у багатоквартирний будинок”, – написав Терехов.

Він також повідомив про вісім постраждалих у Салтівському районі.

Начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував про трьох постраждалих дітей: трьох, восьми та 12 років.

О 03:16 Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською авіацією на Харківщину.

А безпосередньо перед вибухами моніторингові канали писали про ймовірний запуск “бандеролей”.