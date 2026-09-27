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2 загиблих, 7 поранених, серед них діти – як минула доба у Харківській області

Події 10:36   27.09.2026
Оксана Якушко
2 загиблих, 7 поранених, серед них діти – як минула доба у Харківській області

Минулої доби від ворожих ударів постраждали Харків і 21 населений пункт Харківської області, повідомили в ХОВА.

Росіяни обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів, уточнила Нацполіція.

Росіяни обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів, уточнила Нацполіція.

Проти цивільного населення росіяни застосовували ракету, РСЗВ і БпЛА. Зокрема, 1 БпЛА типу «Герань-2», 2 БпЛА типу «Молнія», 15 fpv-дронів і 23 БпЛ.

Внаслідок обстрілів 2 людей загинули, постраждали 7 людей, зокрема 4 дітей.

У с. Лебʼяже Пролісненської громади Чугуївського району росіяни вдарили з РСЗВ. Влучання сталося в багатоквартирний житловий будинок. Поранений 13-річний хлопчик, зазнали гострої реакції на стрес 56-річний чоловік, 32-річна жінка та хлопчики 12 і 5 років. Пошкоджені автівки і скління вікон у будинках.

Біля с. Питомник Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік, зазнала поранень 73-річна жінка, але від госпіталізації відмовилася.

Між с. Шуби і с. Сінне, на польовій дорозі, ворог поцілив дронами по автомобілю загинув 50-річний чоловік, зазнав поранень 16-річний хлопець.

60-річний житель села Нижче Солоне, перебуваючи на городі, підняв невідомий предмет, що здетонував. З вибуховими пораненнями його доставили до харківської лікарні.

У Харкові під ворожим обстрілом опинився Слобідський та Шевченківський райони Харкова. Пошкоджені будівля та стадіон.

У місті Дергачі удар росіян пошкодив магазин.

У селі Просянка Куп’янського району від влучання дрона пошкоджений автомобіль медичної допомоги.

Пошкоджені будинки та гараж в селищі Великий Бурлук.

У селищі Шевченкове через обстріл із застосуванням РСЗВ пошкоджений інтернат.

Ворог завдав удару дроном по селу Сковородинівка Золочівської громади. Влучання прийшлося в легковий автомобіль, припаркований на узбіччі дороги.

Дронами росіяни поцілили по селищу Золочів. Пошкоджені господарчі споруди, приватні будинки.

У селі Рясне ударом БпЛА пошкоджено приватний будинок.

У селі Калинове пошкоджені приватний будинок та господарчу споруду.

Військові рф завдали обстріл БпЛА по селу Козютівка Ізюмського району.  Пошкоджено приватні домоволодіння.

У місті Ізюм сталося влучання БпЛА в ангар, пошкоджені приватні будинки.

У селі Новоселівка зазнало пошкоджень підсобне приміщення підприємства.

У місті Златопіль Лозівського району внаслідок удару БпЛА пошкоджені автівки й адмінбудівля.

У місті Лозова сталося влучання БпЛА по складу підприємства. На місці відбулась пожежа.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2026 в 10:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби від ворожих ударів постраждали Харків і 21 населений пункт Харківської області, повідомили в ХОВА.".