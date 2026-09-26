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Дощі та прохолода: якою буде погода у Харкові та області 27 вересня

Погода 19:56   26.09.2026
Олена Нагорна
Дощі та прохолода: якою буде погода у Харкові та області 27 вересня

У неділю, 27 вересня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 10–12 градусів, удень — 16–18, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 9–14 градусів, удень — 14–19.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

«Вже на старті справжнє бабине літо, воно активно розминається. 27 вересня температура повітря очікується в усій Україні комфортною, + 17 + 22°. Ночі будуть значно холоднішими, звісно, усього + 7 + 11°. Тому ранки та вечори потребуватимуть явно теплішого одягу. Оскільки до нас заходить бабине літо, то зрозуміло, що погода матиме антициклональний характер. А це означає що переважатиме мінлива хмарність, чудове лагідне осіннє сонце та ранкові тумани із серпанками», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2026 в 19:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 27 вересня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ.".