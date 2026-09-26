Нічна атака БпЛА на Харків: постраждали четверо людей, пошкоджений будинок

Атаки БпЛА зазнав Харків в ніч проти 26 вересня. Під ударами були два райони — Київський та Салтівський. В останньому постраждали четверо людей.

Про перші два «прильоти» у Київському районі мер Ігор Терехов повідомив о 02:17.

За три хвилини він написав, що є ще одне влучання у Салтівському районі.

У Салтівському районі безпілотник упав поблизу нежитлових будівель. Були пошкоджені чотири автомобілі, деякі горіли.

Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що у Салтівському районі постраждали жінки 37 та 48 років, а також 44-річний та 53-річний чоловіки. Усім надали медичну допомогу. Внаслідок обстрілу пошкоджений двоповерховий житловий будинок та горів автомобіль.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, газівників атакував російський FPV-дрон у Золочеві вранці 25 вересня. Удар припав по центральній частині селища. У цей момент там була бригада «Газмереж» – троє співробітників. Вони не постраждали, але пошкоджено службове авто.