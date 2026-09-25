Медики швидкої допомоги врятували жінку похилого віку на Богодухівщині
Бригада швидкої допомоги у Богодухівському районі змогли реанімувати 73-річну жінку, яка перебувала у критичному стані.
Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області, на виклик прибули парамедик Віталій Піддубний та екстрений медичний технік Сергій Сердюк. Вони успішно провели реанімаційні заходи та змогли відновити спонтанний кровообіг у пацієнтки.
Після стабілізації стану жінка була доставлена до Богодухівської ЦРЛ для подальшого лікування та медичного спостереження.
“Секунди. Саме вони стали сьогодні вирішальними”, – кажуть у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
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Нагадаємо, цього тижня РФ атакувала пункт “швидкої” у Великому Бурлуку. Три хвилі “Шахедів” зруйнували будівлю, але медики не постраждали – вони встигли перейти до укриття.