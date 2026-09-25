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Медики швидкої допомоги врятували жінку похилого віку на Богодухівщині

Здоровье 20:38   25.09.2026
Тетяна Литвіна
Медики швидкої допомоги врятували жінку похилого віку на Богодухівщині Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф/www.facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh

Бригада швидкої допомоги у Богодухівському районі змогли реанімувати 73-річну жінку, яка перебувала у критичному стані.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області, на виклик прибули парамедик Віталій Піддубний та екстрений медичний технік Сергій Сердюк. Вони успішно провели реанімаційні заходи та змогли відновити спонтанний кровообіг у пацієнтки.

Після стабілізації стану жінка була доставлена ​​до Богодухівської ЦРЛ для подальшого лікування та медичного спостереження.

“Секунди. Саме вони стали сьогодні вирішальними”, – кажуть у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Нагадаємо, цього тижня РФ атакувала пункт “швидкої” у Великому Бурлуку. Три хвилі “Шахедів” зруйнували будівлю, але медики не постраждали – вони встигли перейти до укриття.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 20:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригада швидкої допомоги у Богодухівському районі змогли реанімувати 73-річну жінку, яка перебувала у критичному стані. Медики змогли вчасно надати допомогу. ".