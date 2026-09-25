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Медики скорой помощи спасли пожилую женщину на Богодуховщине

Здоровье 20:38   25.09.2026
Татьяна Литвина
Медики скорой помощи спасли пожилую женщину на Богодуховщине Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф/https://facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh

Бригада скорой помощи в Богодуховском районе смогли реанимировать 73-летнюю женщину, которая находилась в критическом состоянии.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области, на вызов прибыли парамедик Виталий Поддубный и экстренный медицинский техник Сергей Сердюк. Они успешно провели реанимационные мероприятия и смогли восстановить спонтанное кровообращение у пациентки.

После стабилизации состояния женщина была доставлена ​​в Богодуховскую ЦРБ для дальнейшего лечения и медицинского наблюдения.

«Секунды. Именно они стали сегодня решающими», — говорят в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Напомним, на этой неделе РФ атаковала пункт «скорой» в Великом Бурлуке. Три волны «Шахедов» разрушили здание, но медики не пострадали — они успели перейти в укрытие.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 20:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада скорой помощи в Богодуховском районе смогли реанимировать 73-летнюю женщину, которая находилась в критическом состоянии. Медики смогли своевременно оказать помощь.".