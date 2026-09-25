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Пожилой отец бил сына в Харькове: копы прекратили домашнее насилие

Происшествия 19:17   25.09.2026
Оксана Якушко
Пожилой отец бил сына в Харькове: копы прекратили домашнее насилие

В Харькове правоохранители сообщили 68-летнему обидчику о подозрении в телесном повреждении, сообщает Нацполиция.

68-летний мужчина совершил домашнее насилие в отношении своего 43-летнего сына. Он во время ссоры ударил сына по голове.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что 43-летнему сыну нанесли легкие телесные повреждения.

Полицейские пресекли факт домашнего насилия, в отношении обидчика вынесли срочное запретительное предписание. Также дознаватели сообщили о подозрении 68-летнему мужчине в умышленном легком телесном повреждении.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 19:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители сообщили 68-летнему обидчику о подозрении в телесном повреждении, сообщает Нацполиция.".