Пожилой отец бил сына в Харькове: копы прекратили домашнее насилие

В Харькове правоохранители сообщили 68-летнему обидчику о подозрении в телесном повреждении, сообщает Нацполиция.

68-летний мужчина совершил домашнее насилие в отношении своего 43-летнего сына. Он во время ссоры ударил сына по голове.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что 43-летнему сыну нанесли легкие телесные повреждения.

Полицейские пресекли факт домашнего насилия, в отношении обидчика вынесли срочное запретительное предписание. Также дознаватели сообщили о подозрении 68-летнему мужчине в умышленном легком телесном повреждении.