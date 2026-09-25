Говорил о нежелании жить: мужчина в Харькове, вероятно, совершил самоубийство

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Основянском районе Харькова. Копы предварительно считают, что он совершил самоубийство.

О смерти 31-летнего соседа сообщила жительница 24 сентября, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Правоохранители выяснили, что накануне трагедии мужчина сообщил матери о нежелании жить, связывая свое состояние с потерей зрения. После этого он с помощью веревки и карабина совершил суицидальные действия и выпрыгнул из окна. Раньше мужчина уже предпринимал попытки самоубийства», — установили правоохранители.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «самоубийство». Тело мужчины направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, бывшего заместителя руководителя Нацполиции Харьковщины Сергея Чижа нашли мертвым в собственном доме в Карловке Полтавской области. Такое сообщение было распространено 16 июля Telegram-каналами. Утверждалось, что мужчина якобы покончил с собой. Официально данная информация не подтверждена. Полиция Полтавщины только сообщила о смерти 44-летнего бывшего правоохранителя по месту жительства в Карловской громаде. Предварительно, это действительно могло быть самоубийство, но точную причину смерти выяснят эксперты.