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Говорил о нежелании жить: мужчина в Харькове, вероятно, совершил самоубийство

Общество 16:42   25.09.2026
Виктория Яковенко
Говорил о нежелании жить: мужчина в Харькове, вероятно, совершил самоубийство

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Основянском районе Харькова. Копы предварительно считают, что он совершил самоубийство.

О смерти 31-летнего соседа сообщила жительница 24 сентября, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Правоохранители выяснили, что накануне трагедии мужчина сообщил матери о нежелании жить, связывая свое состояние с потерей зрения. После этого он с помощью веревки и карабина совершил суицидальные действия и выпрыгнул из окна. Раньше мужчина уже предпринимал попытки самоубийства», — установили правоохранители.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «самоубийство». Тело мужчины направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, бывшего заместителя руководителя Нацполиции Харьковщины Сергея Чижа нашли мертвым в собственном доме в Карловке Полтавской области. Такое сообщение было распространено 16 июля Telegram-каналами. Утверждалось, что мужчина якобы покончил с собой. Официально данная информация не подтверждена. Полиция Полтавщины только сообщила о смерти 44-летнего бывшего правоохранителя по месту жительства в Карловской громаде. Предварительно, это действительно могло быть самоубийство, но точную причину смерти выяснят эксперты.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 16:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Основянском районе Харькова. Копы предварительно считают, что он совершил самоубийство.".