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Какие районы Харькова чаще всего обстреливает РФ: ответ Терехова

Записано 14:10   25.09.2026
Виктория Яковенко
Какие районы Харькова чаще всего обстреливает РФ: ответ Терехова Скриншот

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона, в последнее время большинство попаданий в городе приходится на Киевский район, Пятихатки и Жуковского.

«Я с первого дня войны говорил, что безопасных районов в Харькове не бывает, нет. Как и по всей Украине. Что касается самых плотных обстрелов, мы в последнее время видим, что это Киевский район, Пятихатки, Жуковского, большинство попаданий там. Что касается тактики, враг постоянно меняет тактику и сегодня он использует, в большинстве своем, FPV и на оптоволокне, и на радиосвязи. Нужна эшелонированная оборона, нужна эшелонированная защита Харькова», — отметил мэр.

Он добавил, что в городе работают вместе с военными и инженерами, чтобы исключить попадание FPV-дронов на оптоволокне.

«Очень мощную роль в защите от FPV на радиоканале играют РЭБы. Мы постоянно работаем», — подытожил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 14:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона, в последнее время большинство попаданий в городе приходится на Киевский район, Пятихатки и Жуковского.".