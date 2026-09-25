Какие районы Харькова чаще всего обстреливает РФ: ответ Терехова

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона, в последнее время большинство попаданий в городе приходится на Киевский район, Пятихатки и Жуковского.

«Я с первого дня войны говорил, что безопасных районов в Харькове не бывает, нет. Как и по всей Украине. Что касается самых плотных обстрелов, мы в последнее время видим, что это Киевский район, Пятихатки, Жуковского, большинство попаданий там. Что касается тактики, враг постоянно меняет тактику и сегодня он использует, в большинстве своем, FPV и на оптоволокне, и на радиосвязи. Нужна эшелонированная оборона, нужна эшелонированная защита Харькова», — отметил мэр.

Он добавил, что в городе работают вместе с военными и инженерами, чтобы исключить попадание FPV-дронов на оптоволокне.

«Очень мощную роль в защите от FPV на радиоканале играют РЭБы. Мы постоянно работаем», — подытожил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»