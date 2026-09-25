Внутри были работники: из-за удара FPV пострадало авто газовиков в Золочеве

Сегодня, 25 сентября, около 9:00 вражеский FPV-дрон ударил по центру поселка Золочев. В результате атаки пострадал служебный автомобиль газовиков.

«В этот момент в автомобиле находились три наших работника. К счастью, никто из них не пострадал. Наши коллеги ежедневно работают в громадах, где обычный служебный выезд в любой момент может стать опасным. Враг снова подвергает опасности людей, которые просто выполняют свою работу», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

Напомним, в июле в Дергачевской громаде оккупанты ударили КАБами по аварийной бригаде газовиков, которая ликвидировала утечки газа в домах, поврежденных из-за обстрелов. Аварийщики не пострадали. А их авто из-за взрыва частично деформировало.

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