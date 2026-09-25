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Усередині були працівники: через удар FPV пошкоджене авто газовиків в Золочеві

Суспільство 13:14   25.09.2026
Вікторія Яковенко
Усередині були працівники: через удар FPV пошкоджене авто газовиків в Золочеві Фото: Харківська філія «Газмережі»

Сьогодні, 25 вересня, близько 9:00 ворожий FPV-дрон ударив по центру селища Золочів. Унаслідок атаки постраждав службовий автомобіль газовиків.

«У цей момент в автомобілі перебували троє наших працівників. На щастя, ніхто з них не постраждав. Наші колеги щодня працюють у громадах, де звичайний службовий виїзд будь-якої миті може стати небезпечним. Ворог знову наражає на небезпеку людей, які просто виконують свою роботу», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».

авто газовиков пострадало из-за удара по Золочеву
Фото: Харківська філія «Газмережі»

Нагадаємо, у липні в Дергачівській громаді окупанти вдарили КАБами по аварійній бригаді газовиків, яка ліквідовувала витоки газу в будинках, пошкоджених через обстріли. Аварійники не постраждали. А їхнє авто через вибух частково деформувало.

Читайте також: Синєгубов розповів про наслідки ворожих ударів по регіону

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 13:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 25 вересня, близько 9:00 ворожий FPV-дрон ударив по центру селища Золочів. Унаслідок атаки постраждав службовий автомобіль газовиків.".