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Новини Харкова — головне 25 вересня: як минула ніч, атаки РФ

Події 08:33   25.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 25 вересня: як минула ніч, атаки РФ

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:33

Протягом минулої доби на Харківщині було 13 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували позиції ЗСУ дев’ять разів біля Ізбицького, Лимана, Малої Вовчої та Тернової. На Куп’янському – було чотири бої у районі Подолів, Ківшарівки та Новоосинового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного та 80 авіаційних ударів, під час яких скинув 296 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8359 дронів-камікадзе та здійснили 2648 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – додали у ГШ.

07:20

Як пройшла ніч у Харкові та області

Протягом ночі на Харківщину летіли безпілотники та КАБи. О 01:03 Повітряні сили ЗСУ попередили про БпЛА на сході Харківської області – вони летіли курсом на Балаклію. А о 03:01 українські захисники зафіксували запуск авіабомб на північ регіону.

О 04:26 оголосили тривогу через загрозу застосування балістики – відбій дали вже о 04:42. Інформації про пряму загрозу для Харкова протягом ночі не було. Станом на 07:20 даних про нові пуски БпЛА чи іншого озброєння на Харківщину немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 08:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".