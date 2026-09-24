Наслідки урагану у Харкові й області: 7 разів мешканці викликали рятувальників

Сім разів рятувальники виїжджали на допомогу мешканцям та комунальникам через сильний вітер. Чотири виклики отримали рятувальники в Харкові, ще три – в області, пишуть в облуправлінні ДСНС.

В основному, допомога потрібна була через пошкодження авто та повалених дерев.

“Внаслідок негоди пошкоджені автомобілі та повалені дерева. Рятувальники розпиляли й прибрали 6 повалених дерев, розчистили три ділянки автомобільних доріг, демонтували металеву конструкцію з даху офісної будівлі та деблокували легковий автомобіль. До проведення робіт залучалися сім одиниць техніки та 28 рятувальників“, – додали у ДСНС.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що вночі 24 вересня у Харкові спостерігалися проблеми з електропостачанням через погану погоду. Також у пресслужбі мерії розповіли, що фіксують випадки падіння гілок та дерев у різних районах міста. Співробітники КП «Шляхрембуд» вже ліквідують наслідки негоди в Харкові, розповіли у міськраді. Так сильним вітром у місті повалило понад 160 дерев та близько 300 гілок.