«Не можу ворухнути ногою»: як рятували жінку після удару FPV по Харкову 📹

Напередодні, 22 вересня, ворог атакував Харків FPV-дронами. Унаслідок обстрілу постраждала жінка, також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Перші хвилини після одного із ударів показали в Управління патрульної поліції в Харківській області.

На відео чутно, як поранена жінка кричить, що не може ворухнути ногою.

«Ми одними з перших прибули на місце події. Разом із небайдужими громадянами надали жінці необхідну допомогу: наклали турнікет, підтримували та заспокоювали її, контролювали стан потерпілої до приїзду медиків. Надалі жінку ушпиталили», – розповіли копи.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

Нагадаємо, 22 вересня Харків атакували російські дрони. Удень безпілотник вдарив по відкритій території неподалік автосалону, постраждала жінка. За дві години в тому ж Київському районі ворожий БпЛА впав біля багатоповерхівки. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, детонації не було. Ще один БпЛА слідом влучив по Салтівському району, було відомо про трьох постраждалих. Ввечері обстріли продовжились.