Кілька тролейбусів змінять рух у Харкові до вечора 23 вересня

Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на проспекті Героїв Харкова, на ділянці від вулиці Харківських Дивізій до вулиці Олега Громадського, буде припинений з 13:00 до 17:00 23 вересня.

Як повідомили у Харківській міськраді, це пов’язано з тимчасовим знеструмленням контактної мережі.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№13 : розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – вул. Харківських Дивізій – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – вул. Харківських Дивізій – розворотне коло «Парк «Зустріч»; №20 : розворотне коло «602-й мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

: розворотне коло «602-й мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»; №31 : розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»; №57: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Олександра Подольського – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – вул. Харківських Дивізій – розворотне коло «Парк «Зустріч».

У цей час курсуватиме тимчасовий автобус №13: парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».