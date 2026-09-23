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Кілька тролейбусів змінять рух у Харкові до вечора 23 вересня

Суспільство 13:15   23.09.2026
Вікторія Яковенко
Кілька тролейбусів змінять рух у Харкові до вечора 23 вересня

Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на проспекті Героїв Харкова, на ділянці від вулиці Харківських Дивізій до вулиці Олега Громадського, буде припинений з 13:00 до 17:00 23 вересня.

Як повідомили у Харківській міськраді, це пов’язано з тимчасовим знеструмленням контактної мережі.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

  • №13: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – вул. Харківських Дивізій – розворотне коло «Парк «Зустріч»;
  • №20: розворотне коло «602-й мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;
  • №31: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;
  • №57: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Олександра Подольського – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – вул. Харківських Дивізій – розворотне коло «Парк «Зустріч».

У цей час курсуватиме тимчасовий автобус №13: парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 13:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів на проспекті Героїв Харкова, на ділянці від вулиці Харківських Дивізій до вулиці Олега Громадського, буде припинений з 13:00 до 17:00 23 вересня.".