Підготовка до холодів: ціни на ковдри та термобілизну в Харкові

У Харківській міськраді проаналізували ціни на товари для збереження тепла: спальники, термобілизну, теплі ковдри тощо.

Як зазначили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, ці товари можна знайти в спеціалізованих магазинах спортивних товарів та туристичного спорядження, магазинах товарів для дому, в деяких супермаркетах і на ринках міста.

За даними мерії, комплекти термобілизни в середньому коштують від 600 до 2700 грн, термофутболки/штани – від 300 до 1700 грн, термошкарпетки – від 80 до 900 грн. Вартість спальників складає від 1700 грн (дитячі – від 750 грн). Теплі зимові ковдри та пледи коштують у середньому від 850 до 3000 грн.

Також у пригоді можуть стати одноразові термохімічні грілки для рук і тіла (15-50 грн), одноразові термоустілки для взуття (20-60 грн) та багаторазові грілки (60-300 грн).

Термоси для напоїв об’ємом 1 л коштують від 350 грн, термочашки – від 200 грн, термоси для їжі (1 л) – від 700 грн.

«Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на ці товари зросли на 5-15%», – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, у Харкові зросли ціни на цукор, яйця та деякі крупи. Про це свідчать дані моніторингу, який проводить профільний департамент міськради. За інформацією мерії, яйця, порівняно з липнем, подорожчали на чверть. Цукор – на 15%. Рис і пшоно додали по 13% до ціни. Також серед того, що дорожчало, – манка, гречка та макарони.