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У Харкові затримали 22-річного хлопця, який планував стати наркоторгівцем

Події 10:47   22.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові затримали 22-річного хлопця, який планував стати наркоторгівцем

22-річного хлопця підозрюють у спробі розповсюдження психотропних речовин у Харкові, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними слідства, у месенджері телеграм підозрюваний придбав психотропні речовини, зокрема – амфетамін. Посилка прийшла хлопцю поштою.

“Зловмисник забрав посилку з психотропною речовиною в одному з поштових відділень Харкова та зберігав її при собі з метою подальшого збуту. Однак реалізувати свій намір він не встиг – його протиправну діяльність викрили працівники поліції. Правоохоронці затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – передають в поліції.

Копи вилучили посилку та відправили її вміст на експертизу. За її результатами вдалося встановити, що обсяг невідомої речовини становив 156 грамів, з яких 20,7 грама – чистий амфетамін.

“Слідчі Харківського РУП № 1 повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна”, – додали в поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 10:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "22-річного хлопця підозрюють у спробі розповсюдження психотропних речовин у Харкові, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.".