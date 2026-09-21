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У Харкові зловили чоловіка, який видавав себе за поліцейського

Події 11:27   21.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові зловили чоловіка, який видавав себе за поліцейського

У Харкові чоловіка підозрюють у покупці фальшивого посвідчення співробітника поліції. Як встановили у ГУ Нацполіції у Харківській області, він міг придбати документи через інтернет. 

За даними слідства, у травні у соцмережах підозрюваний дізнався, що за гроші невідомий зможе йому виготовити посвідчення працівника Національної поліції України. Після чого він передав свої анкетні дані, особисте фото та оплатив оформлення фальшивих документів.

“Надалі було виготовлено підроблений документ із відомостями про нібито проходження чоловіком служби в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України, наявність у нього спеціального звання та іншими службовими даними. Отримане підроблене посвідчення фігурант зберігав при соб”, – встановили копи.

У липні підозрюваного зупинили правоохоронці за порушення правил дорожнього руху. І на їхнє прохання чоловік пред’явив документи, заздалегідь знаючи, що вони підроблені.

Згідно з висновком експерта, документ не відповідає встановленому зразку службового посвідчення Національної поліції України за способами друку та спеціальними елементами захисту. Слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури міста Харкова повідомили чоловіку про підозру за ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України“, – написали в поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 11:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові чоловіка підозрюють у покупці фальшивого посвідчення співробітника поліції.".