Атака БпЛА на Лозову: під завалами знайшли загиблого, троє постраждалих

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що сьогодні вночі росіяни обстріляли Лозову безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали троє людей, одну жінку вдалося врятувати з-під завалів, проте одна людина загинула.

“Внаслідок обстрілу пошкоджено та частково зруйновано об’єкти житлового сектору й залізничної інфраструктури. Виникли два осередки займань. Одна з пожеж сталася у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку. Горів дах на площі 200 кв. м. Крім того, зазнали руйнувань конструкції квартир на другому поверсі”, – написали у ДСНС.

Під час ліквідації наслідків обстрілів співробітники ДСНС деблокували з-під завалів жінку, а також тіло загиблого мешканця.