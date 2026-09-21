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Атака БпЛА на Лозовую: под завалами нашли погибшего, трое пострадавших

Происшествия 09:17   21.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Атака БпЛА на Лозовую: под завалами нашли погибшего, трое пострадавших

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что сегодня ночью россияне обстреляли Лозовую беспилотниками. В результате атаки пострадали трое людей, одну женщину удалось спасти из-под завалов, однако один человек погиб.

РФ атаковала Лозовскую громаду 21 сентября

«В результате обстрела повреждены и частично разрушены объекты жилищного сектора и железнодорожной инфраструктуры. Возникли две ячейки возгораний. Один из пожаров произошел в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Горела крыша на площади 200 квадратных метров. Кроме того, подверглись разрушениям конструкции квартир на втором этаже», – уточнили в ГСЧС.

РФ атаковала Лозовскую громаду 21 сентября

Во время ликвидации последствий обстрелов сотрудники ГСЧС деблокировали из-под завалов женщину, а также тело погибшего жителя.

РФ атаковала Лозовскую громаду 21 сентября

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 09:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что сегодня ночью россияне обстреляли Лозовую беспилотниками.".