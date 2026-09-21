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13-летний мальчик получил тяжелые ожоги – РФ атаковала село Катериновка

Происшествия 09:51   21.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
13-летний мальчик получил тяжелые ожоги – РФ атаковала село Катериновка

Беспилотник атаковал утром село Катериновка Лозовского района, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Удар пришелся по частному дому. 

В результате «прилета» погибла женщина. Также пострадал 13-летний мальчик – он получил тяжелые ожоги.

Последствия ударов по Лозовой 21 сентября

Тем временем в Харьковской облпрокуратуре рассказали о последствиях обстрела Лозовой. Известно, что город атаковали пять БпЛА типа «Герань».

Последствия ударов по Лозовой 21 сентября

«Погибла женщина. Еще три человека пострадали: две женщины получили острую реакцию на стресс, 62-летний мужчина — ранения. Повреждены жилые дома, административные здания, железнодорожная инфраструктура», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 09:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Беспилотник атаковал утром село Катериновка Лозовского района, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Удар пришелся по частному дому. ".