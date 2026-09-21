13-летний мальчик получил тяжелые ожоги – РФ атаковала село Катериновка

Беспилотник атаковал утром село Катериновка Лозовского района, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Удар пришелся по частному дому.

В результате «прилета» погибла женщина. Также пострадал 13-летний мальчик – он получил тяжелые ожоги.

Тем временем в Харьковской облпрокуратуре рассказали о последствиях обстрела Лозовой. Известно, что город атаковали пять БпЛА типа «Герань».

«Погибла женщина. Еще три человека пострадали: две женщины получили острую реакцию на стресс, 62-летний мужчина — ранения. Повреждены жилые дома, административные здания, железнодорожная инфраструктура», – добавили в прокуратуре.