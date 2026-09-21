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Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов РФ

Происшествия 09:03   21.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов РФ Фото: Иван Выговский / Telegram

Харьков и 18 населенных пунктов обстреляли россияне в течение суток, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов пострадали восемь человек. 

«В г. Лозовая получил ранения 62-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс женщины 53 и 73 лет; в с. Мирное Шевченковской громады ранен 58-летний мужчина, острая реакция на стресс – у женщин 54 и 86 лет; на трассе возле с. Карасовка Золочевской громады ранена 63-летняя женщина; на трассе возле с. Борщева Печенежской громады получил ранения 38-летний мужчина. Также медики оказали помощь 60-летнему мужчине, который 15 сентября получил ранения в с. Пески-Радьковские Боровской громаде и 50-летней женщине, которая 19 сентября получила ранения в г. Изюм», – пишет Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • две ракеты;
  • три КАБа;
  • РСЗО;
  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • пять БпЛА типа «Молния»;
  • 14 fpv-дронов;
  • 31 БпЛА (тип устанавливается).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 09:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ударов пострадали восемь человек. ".