Вісім мешканців Харківщини постраждали через обстріли РФ

Харків та 18 населених пунктів обстріляли росіяни протягом доби, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. Через удари постраждали вісім людей.

“У м. Лозова зазнав поранень 62-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 53 і 73 років; у с. Мирне Шевченківської громади поранено 58-річного чоловіка, гостра реакція на стрес – у жінок 54 і 86 років; на трасі біля с. Карасівка Золочівської громади поранено 63-річну жінку; на трасі біля с. Борщова Печенізької громади зазнав поранень 38-річний чоловік. Також медики надали допомогу 60-річному чоловіку, який 15 вересня зазнав поранень у с. Піски-Радьківські Борівської громади, та 50-річній жінці, яка 19 вересня отримала поранення в м. Ізюм”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння: