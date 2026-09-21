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Вісім мешканців Харківщини постраждали через обстріли РФ

Події 09:03   21.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вісім мешканців Харківщини постраждали через обстріли РФ

Харків та 18 населених пунктів обстріляли росіяни протягом доби, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. Через удари постраждали вісім людей. 

У м. Лозова зазнав поранень 62-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 53 і 73 років; у с. Мирне Шевченківської громади поранено 58-річного чоловіка, гостра реакція на стрес – у жінок 54 і 86 років; на трасі біля с. Карасівка Золочівської громади поранено 63-річну жінку; на трасі біля с. Борщова Печенізької громади зазнав поранень 38-річний чоловік. Також медики надали допомогу 60-річному чоловіку, який 15 вересня зазнав поранень у с. Піски-Радьківські Борівської громади, та 50-річній жінці, яка 19 вересня отримала поранення в м. Ізюм”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;
  • три КАБи;
  • РСЗВ;
  • чотири БпЛА типу “герань-2”;
  • п’ять БпЛА типу “молния”;
  • 14 fpv-дронів;
  • 31 БпЛА (тип встановлюється).

Також читайте: Де ворог штурмував позиції українських бійців на Харківщині, розповів Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 09:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків та 18 населених пунктів обстріляли росіяни протягом доби, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. Через удари постраждали вісім людей. ".