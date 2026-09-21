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Сьогодні 21 вересня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   21.09.2026
Оксана Горун
Сьогодні 21 вересня 2026: яке свято та день в історії

21 вересня – Міжнародний день миру. В Україні – День міста Чернігів. У цей день 1792 року у революційній Франції Національний конвент проголосував за скасування монархії. У 1933-му в Німеччині розпочався суд над комуністами, яких звинуватили в підпалі Рейхстагу. У 1982-му президент США Рональд Рейган підписав прокламацію про  вшанування Української Гельсінської групи. У 1991-му у Вірменії відбувся референдум за незалежність та вихід із СРСР. У 2022-му російський диктатор Путін оголосив “часткову мобілізацію”.

Свята та пам’ятні дати 21 вересня

21 вересня в Україні – День міста Чернігів.

У світі – Міжнародний день миру та День нульових викидів.

Також сьогодні: Міжнародний день боротьби з монокультурними насадженнями, День європейського співробітництва, Всесвітній день подяки, День незалежності республіки Вірменія, Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера, День ескейпології (це один із напрямків мистецтва ілюзіоністів, коли вони демонструють мистецтво втечі з пасток), День мінігольфа. Стартує Тиждень приручення тварин, яких складніше приручити.

21 вересня в історії

21 вересня 1792 року в революційній Франції Національний конвент проголосував за скасування монархії. Наступного дня проголосили Французьку республіку – зараз вона відома як Перша республіка, оскільки попереду Франція мала ще кілька епізодів повернення до монархії та низку революцій.

Перша ліквідація монархії відбулася за часів Великої Французької революції, а її жертвою став король Людовик XVI. Він сам свого часу дав карти в руки майбутнім революціонерам, коли вперше за довгий час скликав у країні Генеральні штати. Саме зі зборів трьох станів французького суспільства у 1789 році розпочалася історія, яка для Людовика завершилася на гільйотині. Уже влітку 1789-го група депутатів (переважно третього стану) утворила Національні збори. Потім вони проголосили себе Установчими зборами та почали розробляти першу французьку Конституцію. Її прийняли 3 вересня 1791-го, а король змушений був погодитися. Конституція значно обмежила владу Людовика XVI, проте він продовжував бути монархом ще майже рік. За цей час король намагався втекти зі своєї країни, а європейські монархії, у тому числі Австрія та Пруссія, вступили у війну з Францією з метою придушити революцію. Коли війська противника наближалися до Парижа, народ штурмом взяв королівський палац Тюїльрі. Це було 10 серпня 1792 року. Людовика та його дружину Марію-Антуанетту заарештували. Після ліквідації монархії та проголошення республіки королівське подружжя судили та стратили.

21 вересня 1933 року в німецькому Лейпцигу розпочався судовий процес над обвинуваченими в підпалі Рейхстагу. Докладніше.

Палій Рейхстагу
Марінус ван дер Люббе під час суду. Фото: www.ad.nl

21 вересня 1982 року президент США Рональд Рейган підписав прокламацію 4973 – про вшанування Української Гельсінської групи. Докладніше.

21 вересня 1991 року у Вірменії відбувся референдум, на якому 99% громадян проголосували за державну незалежність республіки та її вихід зі складу СРСР.

21 вересня 2022 року після втечі російських окупантів із більшої частини Харківської області російський диктатор Путін оголосив так звану “часткову мобілізацію”. Докладніше.

Церковне свято 21 вересня

21 вересня – віддання свята Воздвиження. Вшановують пам’ять апостола вiд 70 Кодрата. Докладніше.

Народні прикмети 21 вересня

Багато павутини на деревах – до потепління.

Чим більше лушпиння на цибулинах, тим холоднішою буде зима.

Що не можна робити 21 вересня

Не можна залишати без нагляду полум’я – в цей день великий ризик пожежі.

Не можна вдягати старе або незручне взуття.

Не рекомендовано батькам купати дитину.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 вересня – Міжнародний день миру. В Україні – День міста Чернігів. У цей день 1792 року у революційній Франції Національний конвент проголосував за скасування монархії".