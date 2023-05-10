Сьогодні 10 травня: яке свято та день в історії

10 травня рік тому Сили оборони звільнили чотири населені пункти в Харківській області. Цього дня 1940-го війська Німеччини вдерлися до Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, а у Великій Британії Вінстон Черчилль змінив на посаді прем’єр-міністра “умиротворителя” Невілла Чемберлена.

Свята та пам’ятні дати 10 травня

10 травня державних та професійних свят України не відзначають.

Під егідою ООН проходить День вітряка.

10 травня в історії

10 травня 1774 року на престол Франції зійшов король Людовік XVI, за правління якого розпочалася Велика французька революція. Самого Людовіка стратили на гільйотині.

До влади він прийшов молодим, 19-річним. 10 травня 1774 року від натуральної віспи помер його дід – 64-річний Людовік XV. Батько Людовіка XVI пішов із життя ще раніше – у 36 років помер від туберкульозу. Тому країна, що вже перебувала у стані кризи, дісталася королю-юнакові, відверто не готовому прийняти владу, а до того ж нерішучому. Значною мірою владу перехопила його теж молода, але жвавіша дружина Марія-Антуанетта. Проте ні їй, ні йому це не допомогло. Спроба провести фінансові реформи ще більше посилила кризу. У результаті король був змушений скликати Генеральні штати. Для країни це врешті-решт завершилося революцією, а особисто для короля та його дружини – стратою на гільйотині. На момент загибелі Людовику було 38 років.

10 травня 1940 року НКВДисти стратили холодноярського отамана Якова Водяного.

Він був одним із командирів Холодноярської Республіки, яка існувала на території України з 1919 по 1922 роки. Зібралися холодноярці у районі стародавньої гетьманської столиці Чигирина Черкаської області. Проте своєю столицею обрали село Мельники. Поступово чисельність війська тут досягла 2000 осіб. Коли влада УНР у Києві стала хиткою під тиском більшовиків, холодноярці проголосили власну республіку із понад 25 навколишніх сіл. Вони зібрали 15-тисячну селянську повстанську армію. При цьому армію УНР нові козаки підтримували, а організувалися для опору більшовикам та денікінцям. Бійці армії Холодноярської республіки називали себе козаками, а своїх командирів – отаманами. Одним із цих отаманів і був уродженець Сміли ​​Яків Водяний.

Він розпочав революційну політичну діяльність ще за Російської імперії, за що тричі був заарештований. 1911 року Водяний виїхав з України. Жив у Японії, а потім Австралії. Проте повернувся до України 1917-го – після Лютневої революції, сподіваючись на зміни. Він став одним з організаторів Вільного козацтва. Однією з найяскравіших операцій стала битва проти 8-ї російської армії у районі станції Бобринської 1918 року. Там козаки розбили більшовиків і змусили їх тікати. Водяного ЧК заочно засудив до розстрілу ще 1919-го. 1922 року отаман емігрував до Польщі, де налагодив спілкування з українською еміграцією. Працював у відділі розвідки армії УНР із 1927 по 1930 рік. Після окупації Західної України СРСР у 1939 році його заарештовували. Водяного засудили до розстрілу та стратили в Києві 10 травня 1940-го. А з 10 травня 2018 року 93-та окрема механізована бригада ЗСУ носить почесне найменування “Холодний Яр”.

10 травня 1940 року війська нацистської Німеччини вдерлися одночасно в три європейські країни: Бельгію, Нідерланди та Люксебург. Вторгнення йшло дещо за різними сценаріями, але результат у всіх випадках був однаковим, — швидке захоплення кожної з країн.

У Люксембурзі німцям взагалі не чинили опір. Туди о 8:00 увійшли французькі війська, проте за кілька годин вони залишили Люксембург, так і не вступивши в бої з німцями. Люксембург окупували за день, сім’я монарха та уряд втекли до Франції.

Бельгія у міжвоєнний період заявляла про наміри зберегти нейтралітет у разі війни та навіть вийшла з низки міжнародних військових договорів. При цьому країна “мляво” готувалася до можливої ​​агресії з боку Німеччини. У Бельгії будували оборонні споруди, а після вторгнення німців у Польщу провели мобілізацію. Однак це не допомогло. На захоплення Бельгії у нацистів пішло 18 днів. Уряд “за традицією” втік до Франції. Згодом – до Великої Британії.

Військова операція вермахту в Голландії тривала п’ять днів – з 10 до 14 травня. Тут німці висадили десант. У результаті 495 десантників захопили найпотужніший форт країни Ебен-Емаель, який мав 60 гармат та 1200 осіб гарнізону. Справу завершили потужні бомбардування. Рішення про капітуляцію головнокомандувач нідерландської армії генерал Вінкельман ухвалив після бомбардування Роттердама 14 травня.

15-та армія Нідерландів склала зброю. Королева Вільгельміна з урядом перебралася до Великої Британії.

10 травня 1940 року паралельно зі вторгненням німців у європейські країни відбулися радикальні зміни у керівництві Великої Британії. У відставку подав прем’єр Невілл Чемберлен.

Він керував Британією в ключові роки перед Другою Світовою війною та на початку війни – з 1937 по 1940-й. Був прихильником так званої “політики умиротворення”. Найбільш відомим її виявом стало підписання Чемберленом Мюнхенської угоди з Гітлером, Муссоліні та Даладьє. Відповідно до цієї угоди розчленували Чехословацьку республіку. Нацистській Німеччині дісталися Судети. Скориставшись моментом, свої територіальні вимоги висловили Польська республіка та Королівство Угорщини. Угодою Чехословаччину зобов’язали протягом трьох місяців задовольнити також і їхні забаганки.

Саме після цього відбувся знаменитий обмін репліками між Чемберленом та Черчиллем. Повернувшись до Великобританії, Чемберлен показав публіці в аеропорту Мюнхенську угоду зі словами: “Я привіз вам мир”. Черчилль згодом заявив: “Англії було запропоновано вибір між війною та безчестям. Вона обрала безчестя й отримає війну”. 10 травня 1940 року саме Черчилль змінив Чемберлена на посаді прем’єр-міністра Великої Британії. Це сталося на етапі, коли Чемберлен на тлі військових викликів намагався створити коаліційний уряд, до якого ввійшли б не лише консерватори, а й лейбористи. Ті погодилися, але з вимогою: очолити уряд має інший консерватор. Єдиними кандидатами були Черчилль та міністр закордонних справ лорд Галіфакс. Галіфакс визнав, що його членство в Палаті лордів завадить йому ефективно керувати урядом, тому Чемберлен порадив королю призначити на цю посаду Черчилля. Сам Черчилль згодом зазначив, що все його попереднє життя було “підготовкою до цієї години й до цих випробувань”.

10 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення сіл Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак у Харківській області.

Церковне свято 10 травня

10 травня християни вшановують апостола і священномученика Симеона, родича Господнього. Він був сином сином Клеопи, молодшого брата Йосипа Обручника. У зрілому віці він став одним із 70-ти апостолів. Після вбивства святого апостола Якова, першого єпископа Єрусалимського, на його місце християни обрали святого апостола Симеона. У правління імператора Траяна римському правителю Аттику донесли, що святий Симеон походить з роду царя Давида (римляни знищували всіх нащадків царя Давида) і сповідує християнську віру. Язичники схопили святого Симеона, який на той час був уже сторічним старцем, і після довгих мук розіп’яли на хресті.

Народні прикмети

Якщо вранці немає роси, ввечері буде дощ.

Дощ 10 травня – до багатого врожаю хліба.

Туман у цей день – до потепління.

Що не можна робити 10 травня

Не можна займатися рукоділлям.

Не можна готувати щось із капусти та грибів.

Не можна пускати в дім незнайомих людей.