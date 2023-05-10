Сегодня 10 мая: какой праздник и день в истории

10 мая год назад Силы обороны освободили четыре населенных пункта в Харьковской области. В этот день 1940-го войска Германии вторглись в Бельгию, Нидерланды и Люксембург, а в Великобритании Уинстон Черчилль сменил на посту премьер-министра «умиротворителя» Невилла Чемберлена.

Праздники и памятные даты 10 мая

10 мая государственных и профессиональных праздников Украины не отмечают.

Под эгидой ООН проходит День ветряной мельницы.

10 мая в истории

10 мая 1774 года на престол Франции взошел король Людовик XVI, во времена правления которого началась Великая французская революция. Самого Людовика казнили на гильотине.

К власти он пришел юным, 19-летним. 10 мая 1774 года от натуральной оспы скончался его дед – 64-летний Людовик XV. Отец Людовика XVI ушел из жизни еще раньше – в 36 лет умер от туберкулеза. Поэтому страна, уже находившаяся в состоянии кризиса, досталась королю-юноше, откровенно не готовому принять власть, а к тому же нерешительному. В значительной степени власть перехватила его тоже молодая, но более бойкая жена Мария-Антуанетта. Впрочем, ни ей, ни ему это не помогло. Попытка провести финансовые реформы еще больше усугубила кризис. В результате король был вынужден созвать Генеральные штаты. Для страны это в конце концов завершилось революцией, а лично для короля и его жены – казнью на гильотине. В момент гибели Людовику было 38 лет.

10 мая 1940 года НКВДисты казнили холодноярского атамана Якова Водяного.

Он был одним из командиров Холодноярской Республики, существовавшей на территории Украины с 1919 по 1922 годы. Собрались холодноярцы в районе древней гетманской столицы Чигирина Черкасской области. Однако своей столицей избрали село Мельники. Постепенно численность войска тут достигла 2000 человек. Когда власть УНР в Киеве стала шаткой под давлением большевиков, холодноярцы провозгласили собственную республику из более 25 окрестных сел. Они собрали 15-тысячную крестьянскую повстанческую армию. При этом армию УНР новые казаки поддерживали, а организовались для сопротивления большевикам и деникинцам. Бойцы армии Холодноярской республики называли себя казаками, а своих командиров – атаманами. Одним из этих атаманов и был уроженец Смелы Яков Водяный.

Он начал революционную политическую деятельность еще при Российской империи, за что трижды был арестован. В 1911 году Водяный уехал из Украины. Жил в Японии, а затем Австралии. Однако вернулся в Украину в 1917-м – после Февральской революции, надеясь на изменения. Он стал одним из организаторов Свободного казачества. Одной из самых ярких операций стало сражение против 8-й русской армии в районе станции Бобринской в 1918 году. Там казаки разбили большевиков и повергли их в бегство. Водяного ЧК заочно приговорил к расстрелу еще в 1919-м. В 1922 году атаман эмигрировал в Польшу, где наладил общение с украинской эмиграцией. Работал в отделе разведки армии УНР с 1927 по 1930 год. После оккупации Западной Украины СССР в 1939 году арестован. Его приговорили к расстрелу и казнили в Киеве 10 мая 1940-го. А с 10 мая 2018 года 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ носит почетное наименование «Холодный Яр».

10 мая 1940 года войска нацистской Германии вторглись одновременно в три европейские страны: Бельгию, Нидерланды и Люксебург. Вторжение шло по несколько по разным сценариям, но результат во всех случаях был одинаковым, — быстрый захват каждой из стран.

В Люксембурге немцам вообще не сопротивлялись. Туда в 8:00 вошли французские войска, однако через несколько часов они покинули Люксембург, так и не вступив в бои с немцами. Люксембург оккупировали за день, семья монарха и правительство бежали во Францию.

Бельгия в межвоенный период заявляла о намерениях сохранить нейтралитет в случае войны и даже вышла из ряда международных военных договоров. При этом страна «вяло» готовилась к возможной агрессии со стороны Германии. В Бельгии строили оборонительные сооружения, а после вторжения немцев в Польшу провели мобилизацию. Однако это не помогло. На захват Бельгии у нацистов ушло 18 дней. Правительство «по традиции» сбежало во Францию. Впоследствии – в Великобританию.

Военная операция вермахта в Голландии длилась пять дней – с 10 по 14 мая. Здесь немцы высадили десант. В результате 495 десантников захватили самый мощный форт страны Эбен-Эмаэль, имевший 60 орудий и 1200 человек гарнизона. Дело завершили мощные бомбардировки. Решение о капитуляции главнокомандующий нидерландской армией генерал Винкельман принял после бомбежки Роттердама 14 мая.

15-я армия Нидерландов сложила оружие. Королева Вильгельмина с правительством перебралась в Великобританию.

10 мая 1940 года – параллельно с вторжением немцев в европейские страны произошли радикальные изменения в руководстве Великобритании. В отставку подал премьер Невилл Чемберлен.

Он руководил Британией в ключевые годы перед Второй Мировой войной и в самом начале войны – с 1937 по 1940-й. Был сторонником так называемой «политики умиротворения». Наиболее известным ее проявлением стало подписание Чемберленом Мюнхенского соглашения с Гитлером, Муссолини и Даладье. В соответствии с этим соглашением расчленили Чехословацкую республику. Нацистской Германии достались Судеты. Воспользовавшись моментом, свои территориальные требования высказали Польская республика и Королевство Венгрии. Соглашением Чехословакию обязали в течение трех месяцев удовлетворить и их прихоти.

Именно после этого произошел знаменитый обмен репликами между Чемберленом и Черчиллем. Вернувшись в Великобританию, Чемберлен показал публике в аэропорту Мюнхенское соглашение со словами: «Я привез вам мир». Черчилль впоследствии заявил: «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну». 10 мая 1940 года именно Черчилль сменил Чемберлена на посту премьер-министра Великобритании. Это произошло на этапе, когда Чемберлен на фоне военных вызовов пытался создать коалиционное правительство, в которое вошли бы не только консерваторы, но и лейбористы. Те согласились, но с требованием: возглавить правительство должен другой консерватор. Единственными кандидатами были Черчилль и министр иностранных дел лорд Галифакс. Галифакс признал, что его членство в Палате лордов помешает ему эффективно руководить правительством, поэтому Чемберлен посоветовал королю назначить на этот пост Черчилля. Сам Черчилль впоследствии отметил, что вся его предыдущая жизнь была «подготовкой к этому часу и к этим испытаниям».

10 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении сел Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак в Харьковской области.

Церковный праздник 10 мая

10 мая христиане чтят память апостола и священномученика Симеона, родственника Господня. Он был сыном Клеопы, младшего брата Иосифа Обручника. В зрелом возрасте стал одним из 70-ти апостолов. После убийства святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, на его место христиане избрали святого апостола Симеона. В правление императора Траяна римскому правителю Аттику донесли, что святой Симеон происходит из рода царя Давида (римляне уничтожали всех потомков царя Давида) и исповедует христианскую веру. Язычники схватили святого Симеона, который к тому времени был уже столетним старцем, и после долгих мучений распяли на кресте.

Народные приметы

Если утром нет росы, к вечеру будет дождь.

Дождь 10 мая – к богатому урожаю хлеба.

Туман в этот день — к потеплению

Что нельзя делать 10 мая

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя готовить что-нибудь из капусты и грибов.

Нельзя пускать в дом незнакомых людей.