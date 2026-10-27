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Госбюджет 2027: рекордные 5 тысяч правок, сначала – безопасность и оборона

Политика 14:29   27.10.2026
Виктория Яковенко
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Госбюджет 2027: рекордные 5 тысяч правок, сначала – безопасность и оборона Фото: Харьковский горсовет

27 октября Верховная Рада перешла к рассмотрению государственного бюджета на 2027 год. Нардепы подали более пяти тысяч правок в документ. Отмечается: это рекорд за последние 24 года.

Нардеп Ярослав Железняк разъяснил этапы рассмотрения этого вопроса: сначала будет представление, затем голосование, чтобы перейти к рассмотрению правок, а дальше правки и голосование за них на подтверждение и первое чтение.

Процедуру рассмотрения поддержали 215 народных избранников, отметил Железняк.

Он выделил главные тезисы министра финансов Украины Сергея Марченко:

Бюджет на войну

«15 сентября правительство вовремя предоставило проект бюджета на 2027 год». Проект «предусматривает продолжение войны на 2027 год», приоритет – «сектор безопасности и обороны».

Правки

Благодарил депутатов за работу в комитете: «количество правок было действительно рекордным. Пять тысяч, более пяти тысяч поправок». Минфин просидел на бюджетном комитете «более девяти часов».

Каким будет бюджет

«Бюджет должен быть сбалансирован… это должен быть баланс интересов всех в стране». Сначала безопасность и оборона, а дальше будут определяться при наличии ресурса.

Деньги партнеров

Главная задача сейчас – чтобы бюджет профинансировали международные партнеры. Своих налогоплательщиков из-за постоянных обстрелов мало, поэтому рассчитывают на партнеров, «которые нам действительно хотят помочь и в 2027 году».

Позиция правительства

Правительство поддерживает постановление с выводами и предложениями, где есть «и увеличение расходов, и ряд поручений правительства для проработки до второго чтения».

Главный тезис

«Не можем мы разрешить ситуацию, при которой мы принимаем бюджет, который потом не сможет выполнить».

По словам Железняка, Рада приняла за основу предложения и заключения в бюджет. «За» – 232 нардепа. Теперь Рада переходит к рассмотрению 5236 поправок от депутатов.

«Завтра будет уже голосование за остальные учтенные поправки и первое чтение бюджета-2027. Затем его передают правительству: второе чтение и финальное планируется 23-26 ноября», — подытожил Железняк.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 14:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 октября Верховная Рада перешла к рассмотрению государственного бюджета на 2027 год. Нардепы подали более пяти тысяч правок в документ. ".