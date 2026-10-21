Зарплаты в ЖКХ, укрытия и доплаты педагогам: горсовет внес изменения в бюджет

Городской совет внес изменения в бюджет Харькова на 2026 год. За счет ожидаемых субвенций и дотаций планируется увеличить финансирование коммунальщиков, закупить новые мобильные укрытия и ГСМ, рассчитаться с педагогами.

Соответствующее решение было принято 21 октября на внеочередной сессии горсовета, сообщила пресс-служба мэрии.

В Департаменте бюджета и финансов пояснили, что изменения в бюджет были необходимы, чтобы привести в соответствие объемы межбюджетных трансфертов с постановлением Кабмина и распоряжениями начальника Харьковской ОВА.

Так, город получит:

субвенцию на финансирование инклюзивно-ресурсных центров и частных школ на сумму 34,2 млн грн;

субвенцию на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования – 23,7 млн ​​грн;

субвенцию на оказание государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 1,9 млн грн;

другую дотацию на приобретение первичных мобильных укрытий – 7,3 млн грн.

За счет перераспределения бюджетных ассигнований будут увеличены расходы на:

оплату труда работникам коммунальных предприятий – 248,6 млн грн;

приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения пассажирских перевозок – 118,2 млн грн;

приобретение асфальтобетонных смесей и материалов для безопасной эксплуатации дорог – 27 млн ​​грн;

капитальный и текущий ремонты жилого фонда – 50 млн грн;

приобретение материалов и запчастей для ремонта специализированной техники, автобусов, троллейбусов и трамваев – 52,3 млн грн.

Напомним, бульвар Богдана Хмельницкого, расположенный от проспекта Героев Харькова в южном направлении до проспекта Александровского, получил новое название – бульвар Омега. Таким образом, в Харькове отметили Центр специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины.