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Переименование в Харькове: в городе появился бульвар Омега

Общество 16:11   21.10.2026
Виктория Яковенко
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Переименование в Харькове: в городе появился бульвар Омега Фото: Харьковский горсовет

Бульвар Богдана Хмельницкого, расположенный от проспекта Героев Харькова в южном направлении до проспекта Александровского, получил новое название – бульвар Омега.

Решение приняли сегодня, 21 октября, во время сессии Харьковского городского совета.

«Переименование связано с необходимостью устранить дублирование названий, поскольку в Харькове есть ул. Богдана Хмельницкого. Инициативу поддержало большинство участников общественных консультаций. Новым названием отметят Центр специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Спецподразделение защищает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также каждый день защищает жизнь и безопасность харьковчан», — отметили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 16:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бульвар Богдана Хмельницкого, расположенный от проспекта Героев Харькова в южном направлении до проспекта Александровского, получил новое название – бульвар Омега.".