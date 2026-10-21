Переименование в Харькове: в городе появился бульвар Омега

Бульвар Богдана Хмельницкого, расположенный от проспекта Героев Харькова в южном направлении до проспекта Александровского, получил новое название – бульвар Омега.

Решение приняли сегодня, 21 октября, во время сессии Харьковского городского совета.

«Переименование связано с необходимостью устранить дублирование названий, поскольку в Харькове есть ул. Богдана Хмельницкого. Инициативу поддержало большинство участников общественных консультаций. Новым названием отметят Центр специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Спецподразделение защищает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также каждый день защищает жизнь и безопасность харьковчан», — отметили в мэрии.