Перейменування у Харкові: у місті з’явився бульвар Омега

Бульвар Богдана Хмельницького, розташований від проспекту Героїв Харкова в південному напрямку до проспекту Олександрівського, отримав нову назву – бульвар Омега.

Рішення ухвалили сьогодні, 21 жовтня, під час сесії Харківської міської ради.

«Перейменування пов’язане з необхідністю усунути дублювання назв, оскільки в Харкові є вул. Богдана Хмельницького. Ініціативу підтримала більшість учасників громадських консультацій. Новою назвою вшанують Центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. Спецпідрозділ боронить суверенітет і територіальну цілісність України, а також щодня захищає життя та безпеку харків’ян», – зазначили у мерії.