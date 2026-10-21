Live
  • Ср 21.10.2026
  • Харків  +10°С
  • USD 45.08
  • EUR 50.53

Перейменування у Харкові: у місті з’явився бульвар Омега

Суспільство 16:11   21.10.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
Перейменування у Харкові: у місті з’явився бульвар Омега Фото: Харківська міськрада

Бульвар Богдана Хмельницького, розташований від проспекту Героїв Харкова в південному напрямку до проспекту Олександрівського, отримав нову назву – бульвар Омега.

Рішення ухвалили сьогодні, 21 жовтня, під час сесії Харківської міської ради.

«Перейменування пов’язане з необхідністю усунути дублювання назв, оскільки в Харкові є вул. Богдана Хмельницького. Ініціативу підтримала більшість учасників громадських консультацій. Новою назвою вшанують Центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. Спецпідрозділ боронить суверенітет і територіальну цілісність України, а також щодня захищає життя та безпеку харків’ян», – зазначили у мерії.

Читайте також: Змінити правила опалення в Харкові просить мерія: подробиці

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Зарплати в ЖКГ, укриття та доплати вчителям: міськрада внесла зміни до бюджету
Зарплати в ЖКГ, укриття та доплати вчителям: міськрада внесла зміни до бюджету
21.10.2026, 17:27
Коли розпочнуть опалювальний сезон у Харкові, повідомив Терехов
Коли розпочнуть опалювальний сезон у Харкові, повідомив Терехов
21.10.2026, 14:13
Росіяни цілий ранок атакують Харків – що відомо (доповнено)
Росіяни цілий ранок атакують Харків – що відомо (доповнено)
21.10.2026, 11:35
Змінити правила опалення в Харкові просить мерія: подробиці
Змінити правила опалення в Харкові просить мерія: подробиці
21.10.2026, 15:18
Перейменування у Харкові: у місті з’явився бульвар Омега
Перейменування у Харкові: у місті з’явився бульвар Омега
21.10.2026, 16:11
Харків’янка хотіла обдурити «єВідновлення» – прокуратура
Харків’янка хотіла обдурити «єВідновлення» – прокуратура
21.10.2026, 16:44

Новини за темою:

21.10.2026
Зарплати в ЖКГ, укриття та доплати вчителям: міськрада внесла зміни до бюджету
21.10.2026
Харків’янка хотіла обдурити «єВідновлення» – прокуратура
21.10.2026
Удар по Новобаварському району: вибиті вікна вже закрили, що з дахами
21.10.2026
Змінити правила опалення в Харкові просить мерія: подробиці
21.10.2026
Коли розпочнуть опалювальний сезон у Харкові, повідомив Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Перейменування у Харкові: у місті з’явився бульвар Омега», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 16:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бульвар Богдана Хмельницького, розташований від проспекту Героїв Харкова в південному напрямку до проспекту Олександрівського, отримав нову назву – бульвар Омега.".