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Змінити правила опалення в Харкові просить мерія: подробиці

Суспільство 15:18   21.10.2026
Вікторія Яковенко
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Змінити правила опалення в Харкові просить мерія: подробиці

Харківська міська рада звернеться до міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України з проханням змінити правила відключення квартир від централізованого опалення та постачання гарячої води.

Рішення ухвалили сьогодні, 21 жовтня, на позачерговій сесії, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

У зверненні йдеться про необхідність внесення змін до Порядку, які дозволили б власникам квартир і нежитлових приміщень багатоквартирних будинків відокремити їх від централізованого опалення. У тому випадку, якщо послугу неможливо забезпечити протягом тривалого часу та за умови наявності технічної можливості поставити альтернативне опалення. Це стосується, зокрема, будинків на територіях можливих та активних бойових дій.

«Роками це питання не вирішується на державному рівні. Наша чітка позиція – люди, які мають бажання та можливість встановити в квартирах індивідуальне опалення, повинні це робити. Тож на законодавчому рівні потрібно ухвалити рішення про дозвіл громадянам на це», – наголосив мер Ігор Терехов.

У мерії кажуть: порядок дозволяє відключити приміщення від централізованого опалення та гарячого водопостачання лише в разі, якщо не менше як половина квартир цього будинку вже відключена від відповідних систем. Депутати вважають, що в умовах воєнного стану така норма потребує перегляду.

«Стан інфраструктури, зокрема, на прифронтових чи постраждалих територіях, де мережі зруйновані або централізоване теплопостачання відновлене частково, або його неможливо відновити, або існує реальна загроза тривалого припинення теплопостачання внаслідок інших форс-мажорних обставин, люди повинні мати змогу скористатися альтернативними рішеннями для виживання взимку, включно з правом влаштування системи індивідуального теплопостачання», – йдеться у зверненні.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 15:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міська рада звернеться до міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України з проханням змінити правила відключення квартир від централізованого опалення".