Осінні холоди наближаються: енергетики нагадали правила харків’янам
В АТ «Харківобленерго» зазначають, що зі зниженням температури жителі вмикають обігрівачі, бойлери та інші потужні електроприлади. Щоб осінньо-зимовий період був безпечним, фахівці нагадали про п’ять простих правил.
- Не перевантажуйте розетки та подовжувачі. Одночасне використання кількох потужних приладів може призвести до перегріву проводки.
- Не користуйтеся несправними електроприладами. Пошкоджений кабель, іскріння чи запах плавленої ізоляції – сигнал негайно вимкнути прилад.
- Не залишайте електрообігрівачі без нагляду. Не накривайте їх речами та не розміщуйте поряд із легкозаймистими предметами.
- Не наближайтеся до обірваних проводів. Якщо помітили провід на землі – не підходьте до нього ближче ніж на 8 метрів і повідомте про це до кол-центру АТ “Харківобленерго”.
- Не виконуйте роботи поблизу повітряних ліній електропередачі без дотримання правил безпеки.
Нагадаємо, ціни в Харкові на вироби для збереження тепла промоніторила міська рада. За рік відповідні товари здорожчали на 5–15 %. Так, спальники можна купити, сплативши від 1700 грн. Теплі зимові ковдри та пледи коштують у середньому від 850 до 3000 грн. Комплекти термобілизни – від 600 до 2700 грн. Для екстрених випадків у продажу також є одноразові термохімічні грілки для тіла та термоустілки для взуття. Вони вартують від 15 до 60 грн.