Осінні холоди наближаються: енергетики нагадали правила харків’янам

В АТ «Харківобленерго» зазначають, що зі зниженням температури жителі вмикають обігрівачі, бойлери та інші потужні електроприлади. Щоб осінньо-зимовий період був безпечним, фахівці нагадали про п’ять простих правил.

Не перевантажуйте розетки та подовжувачі. Одночасне використання кількох потужних приладів може призвести до перегріву проводки.

Не користуйтеся несправними електроприладами. Пошкоджений кабель, іскріння чи запах плавленої ізоляції – сигнал негайно вимкнути прилад.

Не залишайте електрообігрівачі без нагляду. Не накривайте їх речами та не розміщуйте поряд із легкозаймистими предметами.

Не наближайтеся до обірваних проводів. Якщо помітили провід на землі – не підходьте до нього ближче ніж на 8 метрів і повідомте про це до кол-центру АТ “Харківобленерго”.

Не виконуйте роботи поблизу повітряних ліній електропередачі без дотримання правил безпеки.

Нагадаємо, ціни в Харкові на вироби для збереження тепла промоніторила міська рада. За рік відповідні товари здорожчали на 5–15 %. Так, спальники можна купити, сплативши від 1700 грн. Теплі зимові ковдри та пледи коштують у середньому від 850 до 3000 грн. Комплекти термобілизни – від 600 до 2700 грн. Для екстрених випадків у продажу також є одноразові термохімічні грілки для тіла та термоустілки для взуття. Вони вартують від 15 до 60 грн.