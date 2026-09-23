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Осінні холоди наближаються: енергетики нагадали правила харків’янам

Суспільство 16:11   23.09.2026
Вікторія Яковенко
Осінні холоди наближаються: енергетики нагадали правила харків’янам Фото: ХМР

В АТ «Харківобленерго» зазначають, що зі зниженням температури жителі вмикають обігрівачі, бойлери та інші потужні електроприлади. Щоб осінньо-зимовий період був безпечним, фахівці нагадали про п’ять простих правил.

  • Не перевантажуйте розетки та подовжувачі. Одночасне використання кількох потужних приладів може призвести до перегріву проводки.
  • Не користуйтеся несправними електроприладами. Пошкоджений кабель, іскріння чи запах плавленої ізоляції – сигнал негайно вимкнути прилад.
  • Не залишайте електрообігрівачі без нагляду. Не накривайте їх речами та не розміщуйте поряд із легкозаймистими предметами.
  • Не наближайтеся до обірваних проводів. Якщо помітили провід на землі – не підходьте до нього ближче ніж на 8 метрів і повідомте про це до кол-центру АТ “Харківобленерго”.
  • Не виконуйте роботи поблизу повітряних ліній електропередачі без дотримання правил безпеки.

Нагадаємо, ціни в Харкові на вироби для збереження тепла промоніторила міська рада. За рік відповідні товари здорожчали на 5–15 %. Так, спальники можна купити, сплативши від 1700 грн. Теплі зимові ковдри та пледи коштують у середньому від 850 до 3000 грн. Комплекти термобілизни – від 600 до 2700 грн. Для екстрених випадків у продажу також є одноразові термохімічні грілки для тіла та термоустілки для взуття. Вони вартують від 15 до 60 грн.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 16:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Харківобленерго» зазначають, що зі зниженням температури жителі вмикають обігрівачі, бойлери та інші потужні електроприлади.".