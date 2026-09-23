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Підкинули наркотики екскомбату «Маґури» в Харкові: нове затримання

Суспільство 16:43   23.09.2026
Вікторія Яковенко
Підкинули наркотики екскомбату «Маґури» в Харкові: нове затримання

Правоохоронці встановили четвертого учасника схеми у справі про підкидання наркотиків екскомандиру батальйону 47 ОМБр «Маґура» Олександру Ширшину. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.  

За даними слідства, фігурант забезпечив спільникам доступ до автомобіля військового для підкидання наркотиків.

«28 серпня за вказівкою інших учасників він за допомогою механічних засобів відкрив припаркований у Харкові автомобіль екскомбата. Після цього до салону підкинули заздалегідь придбані наркотичні засоби та психотропні речовини», – розповіли правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру в пособництві незаконного проникнення до іншого володіння особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 КК України). Наразі йому готуються обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше підозри отримали троє колишніх правоохоронців, які тепер служать в ЗСУ. За версією слідства, фігуранти організували стеження за екскомбатом, збирали інформацію про його пересування, забезпечили проникнення до автомобіля та підкидання заборонених речовин. Таким чином, вони намагалися створити штучні підстави для притягнення військового до кримінальної відповідальності.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановили четвертого учасника схеми у справі про підкидання наркотиків екскомандиру батальйону 47 ОМБр «Маґура» Олександру Ширшину.".