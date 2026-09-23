Новини Харкова — головне 23 вересня: як минула ніч

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07:20

БпЛА та авіабомби летіли вночі на Харківщину

Вночі Харківську область атакували безпілотники та авіабомби. Так о 01:34 БпЛА полетіли у бік Старого Салтова, писали Повітряні сили ЗСУ. А о 02:14 загроза удару виникла для Богодухова, Шарівки, Валок, Нової Водолаги та Златополя.

О 03:54 на південь Харківщини полетіли КАБи, попередили українські захисники.

До ранку у Харкові та області було відносно спокійно – інформації про нові загрози не було. Про “прильоти” в обласному центрі не повідомляли.