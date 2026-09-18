Сьогодні 18 вересня 2026: який день в історії

18 вересня в Україні – День пам’яті загиблих байкерів і День міста Лубни. У цей день 96 року вбили римського імператора Доміціана, вважають, що до змови могла бути причетна його дружина. У 1640-му в Києві розпочав роботу церковний собор, який затвердив “Великий катехизис Петра Могили”. У 1714-му до Англії прибув король Георг I – засновник династії, яка досі на престолі Великої Британії. У 1841-му народився історик і фольклорист Михайло Драгоманов. У 1886-му в “Le Figaro” опублікували маніфест символізму. У 1944-му вийшла книга “Шлях до рабства”, яка суттєво вплинула на погляди Маргарет Тетчер та Рональда Рейгана. У 1946-му за наказом Сталіна вбили одного з ідеологів “українізації” 1920-х років Олександра Шумського. У 1991-му Верховна Рада України ухвалила рішення до прийняття Конституції на протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор. У 2014-му в Шотландії провели референдум про незалежність від Великої Британії.

Свята та пам’ятні дати 18 вересня

18 вересня в Україні – День пам’яті загиблих байкерів і День міста Лубни.

У світі – Міжнародний день рівної оплати праці, Всесвітній день моніторингу якості води.

У третю п’ятницю вересня відзначають Міжнародний день вина “Гренаш”.

Також сьогодні: Всесвітній день корпоративної культури, День фіолетового бюстгальтера (спрямований на підвищення поінформованості про рак молочної залози), Міжнародний день читання електронних книг, Всесвітній день бамбука, Міжнародний день Трамінера (це сорт винограду).

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18 вересня в історії

18 вересня 96 року вбили римського імператора Доміціана. Він став жертвою змови свого найближчого оточення. За свідченням римського консула та історика Кассія Діона, про змову знала дружина імператора Доміція, а також двоє префектів преторіанської гвардії — Норбан і Петроній Секунд. Безпосередніми учасниками змови були придворні чиновники та люди з імператорського оточення. Зі смертю Доміціана перервалася імператорська династія Флавіїв.

Доміціан був молодшим сином імператора Веспасіана. Перед ним у Римі правив старший брат – Тит. Він помер від природних причин у 81 році. Проте це не завадило поширенню чуток про нібито причетність Доміціана до смерті брата та прагнення захопити престол. Надійних доказів причетності Доміціана до смерті брата немає.

“На початку свого правління Доміціан виявився здібним адміністратором і не ігнорував добробут народу. До приходу до влади Флавіїв значна частина Риму потребувала відбудови, головним чином через пожежі, руйнування та нездатність попередніх імператорів щось з цим зробити. Він відновив руїни багатьох громадських будівель, включаючи Капітолій, який згорів у 80 році н. е., збудував новий храм Юпітера-Охоронця, новий стадіон і концертний зал для музикантів і поетів”, — пише американський історик Дональд Вассон у World History Encyclopedia.

Про себе Доміціан, звісно, теж не забував – і збудував два нові імператорські палаци: для офіційних прийомів і відпочинку. Він також намагався підвищити стандарти суспільної моралі в розбещеному Римі, хоча сам і не був її взірцем. Цей імператор, на відміну від своїх батька та брата, не був військовим. Утім він заслужив повагу римських легіонів в інший спосіб – ставши першим імператором після Октавіана Августа, хто підвищив їм зарплату.

Проте наявні досягнення імператора з часом були нівельовані його особистими негативними рисами та, як описують античні автори, дедалі більшою параноєю.

“У своїй праці “Дванадцять цезарів” Светоній стверджував, що Доміціан спочатку не був злим; проте жадібність і страх перед вбивством зробили його жорстоким. Історик Кассій Діон у своїй “Римській історії” писав, що імператор був одночасно зухвалим і швидким на гнів… У міру того, як його правління просувалося, а тиск влади зростав, його охопила параноя. Щоб оплатити свої марнотратства, він посилив єврейський податок, запроваджений його батьком, і захопив статки сенаторів і багатих римлян. Його параноя поширилася навіть на його дружину Доміцію Лонгіну. Він звинуватив її в перелюбі (деякі джерела стверджували, що вона цього заслуговувала) і планував стратити”, – пише Дональд Вассон.

Дружина була не єдиною, хто опинився в небезпеці через параною Доміціана. Поступово посилювалися репресії проти сенаторів та представників імператорського оточення, відбувалися численні страти. Імператор постійно боявся заколотів, збільшував кількість інформаторів навколо себе, посилював охорону. Проте саме цим і скористалися реальні змовники. Один зі змовників, Стефан, кілька днів симулював травму руки, щоб у пов’язці сховати кинджал. До імператора він зміг наблизитися під приводом, що приніс йому інформацію про змову та список її можливих учасників. Діставшись під таким приводом Доміціана, вбивця вдарив імператора кинджалом у пах. Доміціан ще в силах був чинити спротив, зав’язалася боротьба, але на місце прибігли інші змовники та добили його.

“Почувши про його смерть, римський сенат був у захваті… У наступні місяці місто святкувало смерть старого імператора, перевернувши його статуї та церемоніальні арки, проте преторіанська гвардія не сприйняла вбивство легковажно, і зрештою багато змовників знайшли свою власну смерть”, – пише історик.

18 вересня 1640 року в Києві розпочав роботу церковний собор, на якому затвердили катехизис авторства київського митрополита Петра Могили та Ісаї Козловського-Трохимовича. Докладніше.

18 вересня 1714 року в Англію прибув новий король – Георг I. Докладніше.

18 вересня 1841 року народився історик і фольклорист Михайло Драгоманов. Докладніше.

18 вересня 1886 року французький поет Жан Мореас опублікував у газеті “Le Figaro” статтю “Le Symbolisme” – маніфест поетів (і письменників та художників) – символістів. Докладніше.

18 вересня 1944 року вперше опубліковано книгу економіста Фрідріха Гаєка “Шлях до рабства”. Докладніше.

18 вересня 1946 року за розпорядженням Сталіна вбито українського радянського діяча та одного з ідеологів “українізації” 1920-х років Олександра Шумського. Докладніше.

18 вересня 1973 року ФРН та НДР увійшли до складу ООН.

18 вересня 1991 року Верховна Рада України ухвалила до прийняття Конституції на протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор.

18 вересня 2014 року відбувся референдум щодо незалежності Шотландії. 55% населення висловилися проти виходу зі складу Великої Британії. Докладніше.

Церковне свято 18 вересня

18 вересня вшановують пам’ять преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо листя в берези ще не опало, то зима буде теплою.

А якщо бур’яни витягнулися у висоту, то – сніжною.

Що не можна робити 18 вересня

Не можна сваритися, особливо з близькими.

Не можна стригти волосся.