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Як виробникам пережити відключення світла взимку – і чи підуть вони на це

Суспільство 19:40   17.09.2026
Оксана Якушко
Як виробникам пережити відключення світла взимку – і чи підуть вони на це

Наразі треба думати про зиму, тому що точно посиляться обстріли енергетичної інфраструктури, будуть вимкнення світла і постане проблема зберігання харчів, попереджає МГ «Об’єктив» президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

І серед інших – як зберігати продукцію, яка вимагає дотримання суворого температурного режиму.

«Зразу є питання щодо розв’язання декількох проблем, які вже є, і майбутніх ризиків, які у нас з’являться з приходом зими. У нас питання буде точно по зберіганні продукції, яка вимагає свого режиму. Холодильне обладнання потрібно, а коли немає електрики, немає і холодильного обладнання. Тому постає питання переробки продуктів, які можуть зберігатися довго. Тобто харчі мають бути не такі, що швидко псуються, а які можуть хоча б 2-3 тижні чи місяць зберігатися», – пояснює Олександр Чумак.

На його думку, зараз потрібне перепрофілювання виробників. Це, окрім збереження продуктів, матиме у перспективі додатковий позитивний ефект, адже ці продукти матимуть підвищену додану вартість. А у комплексі це впливає на створення робочих місць і збільшення відрахування податків.

Чи буде молочна галузь додатково залучати консерванти, аби довше зберігати продукцію, «Об’єктив» поцікавився в Олени Жупінас, заступниці генеральної директорки, керівниці проєктів по співпраці із переробленням Асоціації виробників молока.

«Я не думаю, що жоден виробник на це піде. Ми маємо і зараз досить великі терміни коштом якості сировини й якості пророблення на ті самі йогурти, кефіри до 21 дня. Я думаю, що навряд чи хтось збільшить терміни. Якщо ми візьмемо звичайне молоко, то вже зараз на полицях наших магазинів ми бачимо молоко ультрапастеризоване з терміном реалізації до 40-45 днів і там не потрібен холодовий ланцюжок. А також молоко стерилізоване, термін реалізації якого 180 днів і який також не потребує холодового ланцюжка. Але якщо ми беремо кефіри, йогурти, сметану, навіть якщо там буде додатковий консервант, все одно ці продукти потребують холодного ланцюжка», – пояснила Олена Жупінас.

Звісно, цьогорічна зима буде непростою. Але наприкінці 90-х – на початку 2000-х продукти продавали навіть з невеличких машин, нагадала експертка.

З іншого боку, зима і холод дають можливість зберігати продукцію без застосування електроенергії, зазначає Олександр Чумак.

Але все одно залишається питання відповідних приміщень, де можна забезпечити більш-менш стабільну температуру. І це питання до підземних сховищ, тому що в них можливо зберігати харчі без додаткового охолодження.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 19:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі треба думати про зиму, тому що будуть вимкнення світла і постане проблема зберігання харчів, попереджає Об’єктив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.".