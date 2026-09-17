Вдень 18 вересня тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова

У п’ятницю, 18 вересня, з 10:00 до 14:00 тролейбуси №24, 56 та 57 не ходитимуть на пр. Ювілейному та вул. Олександра Подольського, від пр. Льва Ландау до розворотного кола «Ст. м. «Академіка Барабашова».

Про це повідомляє Харківська міськрада із посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Відсутність тролейбусів на маршруті пов’язана з ремонтом контактної мережі.

У цей час тролейбуси ходитимуть так:

№24: розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№56: розворотне коло «Східна Салтівка» – вул. Валентинівська – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№57: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – розворотне коло «Ст. м. «Захисників України».

На час ремонту курсуватиме тимчасовий автобус №24: ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Олександра Подольского – пр. Ювілейний – 602 мікрорайон.