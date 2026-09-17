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Новини Харкова — головне 17 вересня: як минула ніч

Події 07:20   17.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 17 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Як пройшла ніч у Харкові та області

Ніч у Харкові пройшла без обстрілів. Однак у регіоні літали КАБи та БпЛА, а по всій Україні оголошували ракетну небезпеку. Так о 02:03 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт МіГ-31К.

О 02:09 українські захисники попередили про загрозу застосування балістики з Курська. Після чого ракети полетіли на Київ, Чернігів та Запоріжжя.

О 02:24 росіяни випустили КАБи на Харківщину, а потім і ударні БпЛА. Інформації про “прильоти” та руйнування немає. Станом на 07:20 у Харкові та області – без загроз.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 07:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".