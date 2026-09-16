Смертельна ДТП під Харковом: Audi не поступився фурі, водій загинув (відео)

Смертельна ДТП сталася 16 вересня поблизу селища Новий Коротич Харківського району. На перехресті трас Київ-Харків-Довжанський та Харків-Берестин-Перещепине зіткнулися автомобілі Scania та Audi.

За попередніми даними, водій Scania рухався головною дорогою у напрямку Харкова. Водночас керманич Audi, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі фурі, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок зіткнення водій фури втратив керування, виїхав на ліве узбіччя та перекинувся. Його доправили до лікарні. Чоловік, який перебував за кермом Audi, від травм помер на місці.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, автодорогу М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро ремонтують у районі Берестина. Роботи планують закінчити до кінця вересня.