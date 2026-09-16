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Опалювальний сезон на Харківщині: Синєгубов назвав відсоток готовності до зими

Суспільство 17:57   16.09.2026
Олена Нагорна
Опалювальний сезон на Харківщині: Синєгубов назвав відсоток готовності до зими Фото: ХОВА

Готовність паливно-енергетичного та житлово-комунального господарства Харківщини вже перевищує 95%.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками засідання регіональної комісії з питань ТЕБ ​​та НС. У заході також взяли участь голова обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко, керівники обласних управлінь СБУ, Нацполіції, ДСНС, прокуратури, очільники районних військових адміністрацій, комунальних підприємств, Держпродспоживслужби та Центру контролю та профілактики хвороб.

Синєгубов зазначив, що в регіоні активно формують резерви, нарощують захист критичної інфраструктури, а у громадах триває підготовка резервних джерел живлення, енергетичного обладнання та систем теплопостачання.

Окрему увагу під час засідання приділили посиленню протипожежного захисту в навчальних, медичних, культурних і соціальних закладах, облаштуванню модульних укриттів та забезпеченню населення якісною питною водою й вакцинацією.

Нагадаємо, 4 вересня на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов говорив, що майбутня зима на Харківщині буде найважчою за всі роки повномасштабної війни. Він закликав мешканців регіону заздалегідь підготувати своє житло.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2026 в 17:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Готовність паливно-енергетичного та житлово-комунального господарства Харківщини вже перевищує 95%.".