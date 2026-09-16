Опалювальний сезон на Харківщині: Синєгубов назвав відсоток готовності до зими

Готовність паливно-енергетичного та житлово-комунального господарства Харківщини вже перевищує 95%.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками засідання регіональної комісії з питань ТЕБ ​​та НС. У заході також взяли участь голова обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко, керівники обласних управлінь СБУ, Нацполіції, ДСНС, прокуратури, очільники районних військових адміністрацій, комунальних підприємств, Держпродспоживслужби та Центру контролю та профілактики хвороб.



Синєгубов зазначив, що в регіоні активно формують резерви, нарощують захист критичної інфраструктури, а у громадах триває підготовка резервних джерел живлення, енергетичного обладнання та систем теплопостачання.



Окрему увагу під час засідання приділили посиленню протипожежного захисту в навчальних, медичних, культурних і соціальних закладах, облаштуванню модульних укриттів та забезпеченню населення якісною питною водою й вакцинацією.

Нагадаємо, 4 вересня на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов говорив, що майбутня зима на Харківщині буде найважчою за всі роки повномасштабної війни. Він закликав мешканців регіону заздалегідь підготувати своє житло.