За вбивство 17-річного у Харкові чоловік «сяде» на 11 років: чи визнав вину

У Харкові вирок отримав 35-річний чоловік. Слідство довело, що він зарізав неповнолітнього. Правоохоронці нагадали фабулу справи.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що увечері 17 лютого 2024 року на Салтівському шосе чоловік, який перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, сварився зі своєю співмешканкою та бив її. Неподалік були двоє 17-річних хлопців. Один із них зробив чоловіку зауваження та запитав, навіщо той застосовує силу до жінки.

«Під час словесного конфлікту чоловік дістав розкладний ніж і вдарив ним хлопця в живіт, встромивши ніж по руків’я та кілька разів провернувши його. Поранення пошкодило внутрішні органи та магістральні судини, спричинивши масивну кровотечу. Очевидці викликали медиків і допомогли потерпілому дістатися до сусіднього будинку. У лікарні хлопець помер за кілька годин, попри зусилля медиків», – розповіли правоохоронці.

Чоловіка затримали на місці події. У прокуратурі кажуть: у суді фігурант вину визнав частково. Заявив, що не хотів убивати хлопця, а ніж носив для побутових потреб. Також висловив жаль з приводу скоєного.

Суд визнав його винним в умисному вбивстві. Він проведе у в’язниці 11 років.